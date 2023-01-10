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Eugênio Ricas é mantido como superintendente da Polícia Federal no ES

Superintendentes nos Estados e no Distrito Federal foram anunciados nesta terça (10) pelo delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que tomou posse como diretor-geral da PF
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 jan 2023 às 14:42

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 14:42

Eugênio Ricas
Eugênio Ricas segue na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O delegado Eugênio Ricas foi mantido como superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. A confirmação veio na manhã desta terça-feira (10), quando os superintendentes da corporação nos 26 Estados e no Distrito Federal foram anunciados pelo delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que tomou posse como diretor-geral da PF.
Em nota, Ricas declarou que se sente "muito motivado" a permanecer à frente da Superintendência da PF no Espírito Santo e comemorou os resultados alcançados no último ano.
"Terminamos o ano de 2022 nas primeiras colocações do país em produtividade operacional e administrativa e manter esse grau de excelência é muito motivador. Sei que temos grandes desafios pela frente, mas conto muito com a excepcional equipe de homens e mulheres que compõem a PF/ES para continuar trazendo mais segurança à sociedade capixaba."
Confira a lista com os superintendentes nos Estados, divulgada pelo jornal Estado de S. Paulo.
  • Agnaldo Mendonça Alves (Mato Grosso do Sul)
  • Aldronei Antonio Pacheco Rodrigues (Rio Grande do Sul)
  • Aletea Vega Marona Kunde (Santa Catarina)
  • Aline Marchesini Pinto (Sergipe)
  • Anderson de Andrade Bichara (Amapá)
  • Antonio de Padua Vieira Cavalcanti (Pernambuco)
  • Cezar Luiz Busto de Souza (Distrito Federal)
  • Christiane Correa Machado (Paraíba)
  • Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos (Acre)
  • Eugenio Coutinho Ricas (Espírito Santo)
  • Flavio Márcio Albergaria Silva (Bahia)
  • José Antonio Simões de Oliveira Franco (Piauí)
  • José Roberto Peres (Pará)
  • Larissa Freitas Carlos Perdigão (Rio Grande do Norte)
  • Larissa Magalhães Nascimento (Rondônia)
  • Leandro Almada da Costa (Rio de Janeiro)
  • Lígia Neves Aziz Lucindo (Mato Grosso)
  • Luciana Paiva Barbosa (Alagoas)
  • Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente (Goiás)
  • Reginaldo Donizetti Gallan Batista (Tocantins)
  • Rivaldo Venancio (Paraná)
  • Rodrigo Carneiro Gomes (Ceará)
  • Rogerio Giampaoli (São Paulo)
  • Sandro Rogério Jansen Castro (Maranhão)
  • Tatiana Alves Torres (Minas Gerais)
  • Umberto Ramos Rodrigues (Amazonas)
A cerimônia de posse do novo diretor-geral da PF ocorreu em meio às investigações sobre ataques de radicais golpistas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no domingo (8).
Também foram definidos os nomes que farão parte da cúpula da corporação.
  • Gustavo Paulo Leite de Souza - Diretoria-Geral Adjunta 
  • Ademir Dias Cardoso Junior - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
  • André Luis Lima Carmo - Diretoria de Administração e Logística 
  • Guilherme Monseff de Biagi - Diretoria de Gestão de Pessoas 
  • Helena de Rezende - Corregedoria-Geral 
  • Humberto Freire de Barros - Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente 
  • Luciana do Amaral Alonso Martins - Diretoria de Ensino 
  • Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira - Chefia de Gabinete 
  • Otávio Margonari Russo - Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos
  • Ricardo Andrade Saadi - Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção PCF 
  • Roberto Reis Monteiro Neto - Diretoria Técnico-Científica 
  • Rodrigo de Melo Teixeira - Diretoria de Polícia Administrativa 
  • Rodrigo Morais Fernandes - Diretoria de Inteligência 
  • Valdecy Urquiza - Diretoria de Cooperação Internacional

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