Eugênio Ricas é mantido como superintendente da Polícia Federal no ES

Em nota, Ricas declarou que se sente "muito motivado" a permanecer à frente da Superintendência da PF no Espírito Santo e comemorou os resultados alcançados no último ano.

"Terminamos o ano de 2022 nas primeiras colocações do país em produtividade operacional e administrativa e manter esse grau de excelência é muito motivador. Sei que temos grandes desafios pela frente, mas conto muito com a excepcional equipe de homens e mulheres que compõem a PF/ES para continuar trazendo mais segurança à sociedade capixaba."