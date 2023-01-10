Eugênio Ricas é mantido como superintendente da Polícia Federal no ES

O delegado Eugênio Ricas foi mantido como superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. A confirmação veio na manhã desta terça-feira (10), quando os superintendentes da corporação nos 26 Estados e no Distrito Federal foram anunciados pelo delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que tomou posse como diretor-geral da PF.
Em nota, Ricas declarou que se sente "muito motivado" a permanecer à frente da Superintendência da PF no Espírito Santo e comemorou os resultados alcançados no último ano.
"Terminamos o ano de 2022 nas primeiras colocações do país em produtividade operacional e administrativa e manter esse grau de excelência é muito motivador. Sei que temos grandes desafios pela frente, mas conto muito com a excepcional equipe de homens e mulheres que compõem a PF/ES para continuar trazendo mais segurança à sociedade capixaba."
Confira a lista com os superintendentes nos Estados, divulgada pelo jornal Estado de S. Paulo.
- Agnaldo Mendonça Alves (Mato Grosso do Sul)
- Aldronei Antonio Pacheco Rodrigues (Rio Grande do Sul)
- Aletea Vega Marona Kunde (Santa Catarina)
- Aline Marchesini Pinto (Sergipe)
- Anderson de Andrade Bichara (Amapá)
- Antonio de Padua Vieira Cavalcanti (Pernambuco)
- Cezar Luiz Busto de Souza (Distrito Federal)
- Christiane Correa Machado (Paraíba)
- Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos (Acre)
- Eugenio Coutinho Ricas (Espírito Santo)
- Flavio Márcio Albergaria Silva (Bahia)
- José Antonio Simões de Oliveira Franco (Piauí)
- José Roberto Peres (Pará)
- Larissa Freitas Carlos Perdigão (Rio Grande do Norte)
- Larissa Magalhães Nascimento (Rondônia)
- Leandro Almada da Costa (Rio de Janeiro)
- Lígia Neves Aziz Lucindo (Mato Grosso)
- Luciana Paiva Barbosa (Alagoas)
- Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente (Goiás)
- Reginaldo Donizetti Gallan Batista (Tocantins)
- Rivaldo Venancio (Paraná)
- Rodrigo Carneiro Gomes (Ceará)
- Rogerio Giampaoli (São Paulo)
- Sandro Rogério Jansen Castro (Maranhão)
- Tatiana Alves Torres (Minas Gerais)
- Umberto Ramos Rodrigues (Amazonas)
A cerimônia de posse do novo diretor-geral da PF ocorreu em meio às investigações sobre ataques de radicais golpistas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no domingo (8).
Também foram definidos os nomes que farão parte da cúpula da corporação.
- Gustavo Paulo Leite de Souza - Diretoria-Geral Adjunta
- Ademir Dias Cardoso Junior - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
- André Luis Lima Carmo - Diretoria de Administração e Logística
- Guilherme Monseff de Biagi - Diretoria de Gestão de Pessoas
- Helena de Rezende - Corregedoria-Geral
- Humberto Freire de Barros - Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente
- Luciana do Amaral Alonso Martins - Diretoria de Ensino
- Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira - Chefia de Gabinete
- Otávio Margonari Russo - Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos
- Ricardo Andrade Saadi - Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção PCF
- Roberto Reis Monteiro Neto - Diretoria Técnico-Científica
- Rodrigo de Melo Teixeira - Diretoria de Polícia Administrativa
- Rodrigo Morais Fernandes - Diretoria de Inteligência
- Valdecy Urquiza - Diretoria de Cooperação Internacional