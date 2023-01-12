MPES recebe mais de 100 denúncias sobre ação de golpistas em  Brasília

Com base nessas denúncias e demais apurações, o MPES fará o levantamento das pessoas do Espírito Santo envolvidas nos ataques. “Os nomes são remetidos para autoridades de Brasília, que conduzem procedimentos relacionados a esses eventos. Em paralelo, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deve utilizar os dados como provas, para a responsabilização dos envolvidos em âmbito estadual”, informou em nota.