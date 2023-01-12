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MPES recebe mais de 100 denúncias sobre ação de golpistas em  Brasília

Manifestações encaminhadas ao órgão trazem informações que vão de nomes dos que participaram efetivamente dos atos de destruição, com dados como endereço, nome, fotos e postagens nas redes sociais, e até quem financiou as viagens
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

12 jan 2023 às 12:32

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 12:32

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mais de 100 denúncias já foram encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), nas últimas 48 horas,  referentes aos atos antidemocráticos realizados no último domingo (8), em Brasília, e que resultaram na depredação de prédios públicos na Praça dos Três Poderes. As informações trazem dados dos que participaram e patrocinaram as ações e vão ser utilizadas nas investigações.
Em nota, o MPES informou que as denúncias trazem informações sobre as pessoas que participaram efetivamente dos atos de destruição, com dados como endereço, nome, fotos e postagens nas redes sociais. Também apontam financiadores e patrocinadores das viagens, com o fretamento de ônibus para Brasília.

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Com base nessas denúncias e demais apurações, o MPES fará o levantamento das pessoas do Espírito Santo envolvidas nos ataques. “Os nomes são remetidos para autoridades de Brasília, que conduzem procedimentos relacionados a esses eventos. Em paralelo, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deve utilizar os dados como provas, para a responsabilização dos envolvidos em âmbito estadual”, informou em nota.
Segundo o órgão, qualquer denúncia pode ser encaminhada para os seguintes canais:
“Os registros devem ser feitos com a maior quantidade de informações e detalhes possíveis, para auxiliar na apuração e esclarecimento dos fatos”, diz nota do MPES.

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