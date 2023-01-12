MPES recebe mais de 100 denúncias sobre ação de golpistas em  Brasília

Mais de 100 denúncias já foram encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), nas últimas 48 horas, referentes aos atos antidemocráticos realizados no último domingo (8), em Brasília, e que resultaram na depredação de prédios públicos na Praça dos Três Poderes. As informações trazem dados dos que participaram e patrocinaram as ações e vão ser utilizadas nas investigações.
Em nota, o MPES informou que as denúncias trazem informações sobre as pessoas que participaram efetivamente dos atos de destruição, com dados como endereço, nome, fotos e postagens nas redes sociais. Também apontam financiadores e patrocinadores das viagens, com o fretamento de ônibus para Brasília.
Com base nessas denúncias e demais apurações, o MPES fará o levantamento das pessoas do Espírito Santo envolvidas nos ataques. “Os nomes são remetidos para autoridades de Brasília, que conduzem procedimentos relacionados a esses eventos. Em paralelo, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deve utilizar os dados como provas, para a responsabilização dos envolvidos em âmbito estadual”, informou em nota.
Segundo o órgão, qualquer denúncia pode ser encaminhada para os seguintes canais:
- Ouvidoria do MPES
- Telefone 127 (segunda a sexta, das 12h às 18h)
- E-mail - [email protected]
- Aplicativo MPES Cidadão (disponível para iOS e Android)
“Os registros devem ser feitos com a maior quantidade de informações e detalhes possíveis, para auxiliar na apuração e esclarecimento dos fatos”, diz nota do MPES.