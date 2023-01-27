Valfrido Chieppe em vídeo gravado em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Quem é o ex-PM preso pela Polícia Federal no ES por ataques em Brasília

Naquele 8 de janeiro, Valfrido postou um vídeo nas redes sociais em que aparece na frente do prédio do Congresso e afirma ter sido atingido por uma bala de borracha no rosto. "[...] bala de borracha no meio da cara. Mas o Congresso está sendo destruído, olha lá. Estamos quebrando tudo", diz no vídeo.

As imagens não estão mais disponíveis nas redes sociais do empresário. No Instagram, não há mais fotos desde maio de 2022.

Passado como militar

Segundo o portal da transparência do Estado, Valfrido entrou na Polícia Militar em 1994, mas saiu em 1999. Ele consta como desligado do cargo de soldado.

Anos mais tarde, ele tentou entrar na Justiça para recorrer da decisão que o retirou da corporação. Contudo, o pedido foi negado em segunda instância. No voto, o desembargador que relatou o caso cita que um laudo de inspeção de saúde declarou sua "incapacidade definitiva para o exercício das atividades militares".

Ele atualmente é proprietário de uma empresa de provedor de internet com sede em Paul, Vila Velha.

Postagens com anúncio da viagem

O nome de Valfrido e o email da empresa da qual ele é dono aparecem em postagens nas redes sociais que convocam manifestantes capixabas para os atos em Brasília.

Uma dessas postagens aponta que o ônibus para a viagem já estaria pago, mas que o grupo aceitava doações via Pix. A chave para a transferência é o email da empresa de Valfrido.

Mensagem no Facebook sobre ida de capixabas a Brasília na semana do dia 8 de janeiro Crédito: Reprodução/ Facebook

Nos dias posteriores aos atos terroristas, outras mensagens, também figurando o nome do empresário na assinatura, pediram ajuda financeira para trazer de volta ao Espírito Santo os manifestantes que estavam em Brasília, mas foram liberados pela polícia.

Segundo o texto, um dos ônibus foi apreendido e outro voltou para o Estado vazio. "Deserdou!", diz a mensagem.

Mensagem no Facebook pede doações para retorno de capixabas após atos golpistas em Brasília Crédito: Reprodução/ Facebook

Processos na Justiça

Uma busca pelo nome de Valfrido no sistema da Justiça Estadual retorna 11 processos. Apenas quatro estão ativos. Entre eles, há um processo de violência doméstica em que ele é suspeito de ameaça, invasão de domicílio e furto. Neste, a denúncia contra o ex-PM foi aceita em outubro de 2022. Ele ainda não apresentou defesa.

Também há uma medida protetiva de urgência expedida em favor de uma mulher contra ele concedida em 2021, dentro da Lei Maria da Penha . Os outros dois processos são por supostos crimes de ameaça praticados em 2020 e 2021, ambos ainda em fase inicial.