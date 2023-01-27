Empresário de Vila Velha é um dos presos por envolvimento em ato golpista

Valfrido Chieppe Dias, preso na Operação Lesa Pátria, por atos golpistas Crédito: Fernando Madeira

Foi preso na manhã desta sexta-feira (27) o empresário Valfrido Chieppe Dias, ex-integrante da Polícia Militar do Espírito Santo, em sua casa, na Ilha das Flores, Vila Velha. A Polícia Federal cumpriu mandado na terceira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília.

Além da prisão de Valfrido, a Polícia Federal também cumpriu um mandado de busca e apreensão contra outra pessoa em Vila Velha, outro em Cariacica, além de dois em Pancas. Os nomes não foram informados.

O ex-PM passou por exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal da Polícia Civil, em Vitória, e em seguida, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória 2, em Viana.



No Espírito Santo foi determinado o cumprimento de quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Em todo o país, no total, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.

Bala de borracha no rosto durante atos terroristas em Brasília

Valfrido Chieppe em vídeo gravado em Brasília, em 8 de janeiro de 2023 Crédito: Reprodução

No dia 8 de janeiro, Valfrido postou um vídeo nas redes sociais em que afirma ter sido atingido com uma bala de borracha no rosto. "...] bala de borracha no meio da cara. Mas o Congresso está sendo destruído, olha lá. Estamos quebrando tudo", diz no vídeo.

As imagens não estão mais disponíveis nas redes sociais do empresário. No Instagram, não há mais fotos desde maio de 2022. Contudo, é possível ainda encontrar registros de Valfrido em uma motociata na Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, no dia 7 de setembro de 2021. Na ocasião, houve manifestações em diversos locais do país em apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Terceira fase da Operação Lesa Pátria: Espírito Santo: 4 mandados de prisão, 8 de busca e apreensão

Distrito Federal: 2 mandados de prisão, 4 de busca e apreensão

Minas Gerais: 2 mandados de prisão, 4 de busca e apreensão

Paraná: 1 mandado de prisão, 1 de busca e apreensão

Rio de Janeiro: 1 mandado de prisão, 9 de busca e apreensão

Santa Catarina: 1 mandado de prisão, 1 de busca e apreensão

A TV Globo apurou que um dos mandados de busca e apreensão tem como alvo Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo apurações do portal G1, em Minas Gerais foram presos Eduardo Antunes Barcelos, da cidade de Cataguases, e Marcelo Eberle Motta, de Juiz de Fora. Ambos registraram vídeos deles mesmos durante a invasão aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Já em Santa Catarina, foi presa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, flagrada em vídeos depredando os prédios públicos. Antes, ela já tinha sido presa por tráfico.

Ação permanente

A Polícia Federal informou que a Operação Lesa Pátria será permanente, para identificar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro , quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram invadidos por pessoas que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), se pronunciou sobre a operação no Twitter. “A autoridade da lei é maior do que os extremistas", escreveu.

Hoje estão sendo cumpridos, pela Polícia Federal, mais 11 mandados de prisões preventivas e 27 de busca e apreensão contra golpistas e terroristas. A autoridade da lei é maior do que os extremistas. — Flávio Dino ?? (@FlavioDino) January 27, 2023

Outro lado