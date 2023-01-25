Atos antidemocráticos: golpistas de Brasília podem responder por quais crimes?

No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas invadiram a sede dos Três Poderes, depredaram instalações, quebraram vidros, picharam as janelas e paredes, destruíram obras de arte e furtaram objetos históricos e presentes dados por autoridades estrangeiras.

Após a invasão, mais de 1,4 mil pessoas foram presas. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, até o último dia 23, a abertura de sete inquéritos para investigar a conduta de golpistas envolvidos nos atos de terrorismo. As decisões atendem a pedidos da Procuradoria-Geral da República (PGR).