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Ataques em 8 de janeiro

Atos antidemocráticos: golpistas de Brasília podem responder por quais crimes?

Veja o que diz a legislação sobre punição aos participantes que destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 jan 2023 às 17:37

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 17:37

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que protagonizaram os ataques que destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, podem responder a vários crimes previstos no Código Penal. Veja no vídeo o que diz a legislação.
No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas invadiram a sede dos Três Poderes, depredaram instalações, quebraram vidros, picharam as janelas e paredes, destruíram obras de arte e furtaram objetos históricos e presentes dados por autoridades estrangeiras.
Após a invasão, mais de 1,4 mil pessoas foram presas. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, até o último dia 23, a abertura de sete inquéritos para investigar a conduta de golpistas envolvidos nos atos de terrorismo. As decisões atendem a pedidos da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Nos pedidos, há menção a sete crimes:
  • terrorismo;
  • associação criminosa;
  • abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • golpe de Estado;
  • ameaça;
  • perseguição;
  • incitação ao crime.

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