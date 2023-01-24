Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspeito de destruir relógio de dom João VI no Planalto é preso em Minas
Ataques em Brasília

Suspeito de destruir relógio de dom João VI no Planalto é preso em Minas

Homem de 30 anos foi filmado quebrando relíquia durante invasão de bolsonaristas na sede do Executivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2023 às 21:08

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 21:08

BRASÍLIA - Foi preso nesta segunda-feira (23) em Minas o homem suspeito de ter destruído o relógio trazido ao Brasil por dom João VI, em 1808, e que estava exposto no Palácio do Planalto.
A prisão ocorreu em Uberlândia (MG). O homem foi identificado como Antonio Claudio Alves Ferreira, de 30 anos, da cidade de Catalão (GO).
Foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira (23) o homem suspeito de ter destruído o relógio trazido ao Brasil por dom João 6º,
Imagens mostram Antonio Claudio jogando relógio no chão, no Palácio do Planalto Crédito: Reprodução
A ordem de detenção partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que atendeu a pedido da Polícia Federal.
O homem foi flagrado pelas filmagens internas do palácio, no último dia 8, jogando no chão o relógio e, depois, tentando quebrar as câmeras do circuito interno com um extintor. O suspeito vestia uma camiseta com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Único exemplar da peça no mundo, o objeto foi quebrado no dia em que as sedes dos três Poderes foram invadidas e vandalizadas por apoiadores do ex-presidente.
O relógio estava abrigado no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde está localizado o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando o local foi invadido por centenas de golpistas.
Os ponteiros e números do relógio foram arrancados, assim como uma estátua que enfeitava o topo da peça.
Antonio Claudio Alves Ferreira destruiu relógio no Palácio do Planalto
Antonio Claudio Alves Ferreira foi preso em Uberlândia (MG) Crédito: Reprodução
O objeto foi dado de presente a dom João VI pela corte de Luís XIV, da França. A obra foi desenhada por André-Charles Boulle e fabricada pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot no fim do século 18, poucos anos antes de ser trazida ao Brasil.
Segundo publicação do site do governo federal, existem no mundo apenas dois relógios fabricados por Martinot. O outro está exposto no Palácio de Versalhes, na França, mas tem metade do tamanho da peça que foi destruída. O valor do relógio danificado é considerado fora de padrão, diz o texto.
O relógio foi restaurado em 2012, depois de ter sido resgatado de um depósito do governo federal.
Antes de Ferreira, diversos outros responsáveis por invadir as sedes dos Três Poderes foram presos. Na sexta (20), o ministro Alexandre de Moraes concluiu a análise da situação dos presos por envolvimento dos ataques. Dos 1.406 detidos, 942 tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo determinado) e 464 obtiveram liberdade provisória, mediante medidas cautelares.
Nas decisões para manutenção de prisões, o ministro considerou que as condutas praticadas foram ilícitas e gravíssimas, com intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos.

LEIA MAIS

Cartão corporativo de Bolsonaro tem gastos com vinho e cachaça

Lula justifica troca e diz que Forças Armadas não podem servir a político

Lula exonera chefe de posto de saúde indígena no ES e em mais 10 locais

Yanomami: MPF apontava crise na saúde desde 2021 e desvios na compra de remédios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Brasília (DF) Polícia Federal Palácio do Planalto Atos Antidemocráticos Invasão em Brasília
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados