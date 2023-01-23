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Gastos da Presidência

Cartão corporativo de Bolsonaro tem gastos com vinho e cachaça

Apesar do valor considerado baixo, orientação da CGU é que esse tipo de despesa seja evitado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2023 às 20:53

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 20:53

SÃO PAULO - O cartão corporativo da Presidência, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi usado para comprar R$ 292,70 em vinhos (oito garrafas de tipos variados) e R$ 9,69 em uma garrafa de aguardente da marca 51, segundo notas fiscais organizadas pela agência Fiquem Sabendo, que obteve o material via LAI (Lei de Acesso à Informação).
Presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro: gastos no cartão corporativo da Presidência revelados Crédito: ISAC NOBREGA / PR
Os registros da aquisição de bebidas alcoólicas, todos de 2019 e feitos em Brasília, apontam que o vinho mais caro comprado com o cartão, um português, custou R$ 77. Os demais variaram entre R$ 13,90 e R$ 70 a unidade. A compra da cachaça coincidiu com a de ingredientes para feijoada e churrasco, como carnes e acompanhamentos.
As regras para o uso do cartão são vagas, mas uma cartilha da CGU (Controladoria-Geral da União) para orientação de servidores desestimula a compra de bebidas alcoólicas. Segundo o documento, essas despesas "não podem ser custeadas com recursos públicos, salvo em recepções oficiais".
Não há registros, nas notas tornadas públicas até aqui, da compra de outras bebidas alcoólicas. Os valores debitados no cartão corporativo da Presidência da República incluem não só gastos diretos do presidente, mas também da equipe que o acompanha de perto, entre outras despesas.

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