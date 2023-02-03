Manifestantes interditam totalmente a BR 101 em protesto em São Mateus

Uma manifestação fechou totalmente a BR 101, na altura do quilômetro 58, próximo ao Posto Rodonaldo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ato desta sexta-feira (3) contou com cerca de 50 pessoas que interditaram a rodovia nos dois sentidos, utilizando galhos de árvore. De acordo com a PRF, a pista foi liberada por volta de 9h10.
A PRF informou que uma equipe esteve no local, intermediando a situação. Os manifestantes se identificaram como integrantes de uma associação de agricultores e produtores rurais da região e protestaram contra a segurança privada da empresa Suzano, que teria praticado "atos violentos".
Ainda de acordo com a corporação, o grupo pedia a presença do governador Renato Casagrande (PSB) ou do secretário estadual de segurança pública, Alexandre Ramalho, para negociar a liberação da via. O representante dos manifestantes se identificou como Maurício de Jesus para a PRF.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o protesto iniciou pouco antes das 6h. Portanto, o ato durou cerca de três horas.
Para que a pista fosse liberada, a PRF disse que a equipe no local intermediou um encontro para a próxima terça-feira (7) entre a associação de agricultores e produtores rurais, a Polícia Militar e a segurança privada da Suzano.
O que diz a Suzano
Em nota, a Suzano repudiou a manifestação, que cerceou o direito de ir e vir e alegou que a ação foi ilegítima, "conduzida por grupos que vem se utilizando de invasões a áreas da empresa para a prática da comercialização irregular – em um processo conhecido como grilagem – e não representa a comunidade local".
"A Suzano reforça que atua em conformidade com a lei e busca a Justiça para resguardar os seus direitos. A empresa sempre prioriza o diálogo aberto e transparente e reconhece as legítimas comunidades da região, com as quais desenvolve diversas iniciativas de qualificação profissional e de geração de trabalho e renda", afirmou.
O que diz o Governo do Estado
Questionado sobre a reivindicação dos manifestantes, o Governo do Estado enviou uma nota, por meio da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), na qual diz estar aberto ao diálogo e a receber informações de crimes. Ainda acrescentou que foram realizadas ações policiais recentemente na região.
"Recentemente, operações policiais foram realizadas na região, que impediram a prática de queimadas criminosas, furtos de madeira e retiraram de circulação indivíduos que cometeram tentativas de homicídio naquela área. A Sesp seguirá acompanhando toda a situação de perto e qualquer caso que chegar ao conhecimento será investigado", disse.