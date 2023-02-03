Manifestantes interditam totalmente a BR 101 em protesto em São Mateus

Manifestantes interditam totalmente a BR 101, em São Mateus Crédito: Divulgação | PRF

A PRF informou que uma equipe esteve no local, intermediando a situação. Os manifestantes se identificaram como integrantes de uma associação de agricultores e produtores rurais da região e protestaram contra a segurança privada da empresa Suzano, que teria praticado "atos violentos".

Ainda de acordo com a corporação, o grupo pedia a presença do governador Renato Casagrande (PSB) ou do secretário estadual de segurança pública, Alexandre Ramalho, para negociar a liberação da via. O representante dos manifestantes se identificou como Maurício de Jesus para a PRF.

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o protesto iniciou pouco antes das 6h. Portanto, o ato durou cerca de três horas.

Para que a pista fosse liberada, a PRF disse que a equipe no local intermediou um encontro para a próxima terça-feira (7) entre a associação de agricultores e produtores rurais, a Polícia Militar e a segurança privada da Suzano.

O que diz a Suzano

Em nota, a Suzano repudiou a manifestação, que cerceou o direito de ir e vir e alegou que a ação foi ilegítima, "conduzida por grupos que vem se utilizando de invasões a áreas da empresa para a prática da comercialização irregular – em um processo conhecido como grilagem – e não representa a comunidade local".

"A Suzano reforça que atua em conformidade com a lei e busca a Justiça para resguardar os seus direitos. A empresa sempre prioriza o diálogo aberto e transparente e reconhece as legítimas comunidades da região, com as quais desenvolve diversas iniciativas de qualificação profissional e de geração de trabalho e renda", afirmou.

O que diz o Governo do Estado