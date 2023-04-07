Novo shopping na Serra vai abrir mil vagas e terá supermercado e faculdade

Projeção do Shopping Aldeia da Serra Crédito: Aldeia da Serra/Divulgação

Grande Vitória vai ganhar mais um shopping center. O novo mall ficará localizado na região de Laranjeiras, na Serra , e já teve as obras iniciadas. A previsão de inauguração é para o primeiro trimestre de 2024, com expectativa de criar cerca de mil empregos, entre diretos e indiretos, quando o centro comercial já estiver em operação.

O público-alvo são consumidores das classes média e alta da cidade, que é a maior do Espírito Santo em número de habitantes. O shopping terá diferentes blocos e contará com espaços abertos entre eles, com arborização, áreas para crianças e até um bosque.

Com conceito de "open mall" e de empreendimentos americanos, o Shopping Aldeia da Serra está sendo erguido na rua de trás da Avenida Eldes Scherrer, próximo ao Hospital Meridional Serra e também ao Civit.

Serão 100 lojas, sendo três âncoras e três megalojas. Entre os empreendimentos previstos, estão em negociação a instalação de supermercado, padaria, faculdade e academia com atuação nacional.

Projeção do Shopping Aldeia da Serra Crédito: Aldeia da Serra/Divulgação

Um grupo de investidores está por trás do projeto, que não teve o valor do investimento divulgado. De acordo com Luís Eugênio Corrêa, diretor de desenvolvimento do shopping, também estão previstas uma área corporativa, com escritórios, e outra médica, dedicada a clínicas com diferentes especialidades.

"Estamos cuidadosos na escolha das lojas, como na área gastronômica, onde que vamos ter restaurantes já conhecidos, mas que ainda não estão na Serra. Também na área médica, queremos ter uma grande variedade de especialidades e exames ofertados, até pela localização estratégica em frente o Hospital Meridional", diz o diretor.

"Em um dos blocos, por exemplo, a gente vai ter um rooftop, com quadras de beach tennis, lanchonete e bar. Algo totalmente inovador" Luís Eugênio Corrêa - Diretor de Desenvolvimento do Shopping Aldeia da Serra

De acordo com o executivo, o negócio surgiu a partir da constatação de que há uma demanda reprimida na Serra por produtos e serviços para as classes A e B, além da projeção de crescimento dessa demanda na cidade nos próximos anos.

"O perfil da população da Serra está mudando em função das grandes empresas que estão se instalando lá. Muita gente que morava em Vitória, por exemplo, começou a se mudar para a Serra para ficar mais perto do trabalho. É um público de classe média alta que não está sendo bem atendido pelo comércio e pelos serviços já existentes na cidade hoje", afirma.

Ele explica que não se trata de um shopping de luxo ou elitizado, mas que vem para explorar esse potencial de mercado das classes A e B. "É um público que não tem onde jantar à noite na Serra, por exemplo, e acaba descendo para consumir em Vitória".

As negociações dos espaços já começaram e algumas estão avançadas, segundo Corrêa, que, por enquanto, prefere não revelar as marcas.