20 mil vagas para fazer curso de qualificação sem sair de casa no ES

Chance de fazer curso sem sair de casa Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para as 20 mil vagas em cursos de qualificação on-line do Programa Qualificar ES. As oportunidades são gratuitas e voltadas a candidatos que querem turbinar o currículo para trabalhar por conta própria ou conquistar uma vaga de trabalho.

Ao todo, são dez opções de cursos a distância com carga horária de 120 horas, sendo 2 mil chances para cada. Para participar da seleção, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos até o dia da matrícula, ter acesso à internet e ter noções básicas de informática e navegação pela internet.

Os interessados podem se inscrever até 15 de maio de 2023, no site www.qualificar.es.gov.br . O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.

A seleção dos alunos será feita por ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. O resultado será divulgado no dia 19 de maio, no site do programa.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.

A qualificação começa no dia 24 de maio e os alunos têm até 28 de julho para concluir a carga horária. Ao final, eles recebem certificação. Para isso, é necessário obter o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.

Esta é a segunda oferta de vagas on-line para o público geral de 2023. Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos

Assistente de Contabilidade

Assistente de Tecnologia da Informação

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Design de Sobrancelhas

Educação Especial e Inclusiva

Inglês Básico

Informática Básica

Recepcionista

Segurança do Trabalho