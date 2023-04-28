O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai-ES) vai ofertar 273 vagas gratuitas para cursos técnicos com duração de 24 meses, cada um, no Estado. As bolsas de estudos serão direcionadas para três cursos: manutenção automotiva, eletrotécnica e eletromecânica.
As oportunidades serão distribuídas nas unidades do Senai de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra e Vitória. Além disso, haverá oferta por meio do programa Bolsa Técnica, que reúne e organiza políticas estaduais de educação profissional.
O processo seletivo vai atender a critérios definidos em edital próprio, ainda a ser publicado, e o candidato, ao realizar a inscrição, deverá optar por um dos cinco municípios, além de escolher o curso de sua preferência.
Senai vai oferecer 273 vagas gratuitas para cursos técnicos no ES
A assinatura do convênio para a criação das bolsas tem o valor total da contratação de R$ 2,7 milhões e foi realizada nesta quinta-feira (27), pelo governador Renato Casagrande.
“A indústria é a nossa atividade mais estratégica para o desenvolvimento. Nenhum país tem soberania se não tiver uma indústria forte. A soberania de um Estado passa por uma indústria forte, com bom ambiente de negócios, além de ter foco na inovação e na incorporação de tecnologia. Estamos felizes com tudo que estamos construindo. Sabemos dos desafios enormes pela frente, mas estamos na direção certa”, disse o governador.