Senai vai oferecer 273 vagas gratuitas para cursos técnicos no ES

Senai vai disponibilizar vagas para a educação profissionalizante Crédito: Divulgação/Senai ES

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai-ES) vai ofertar 273 vagas gratuitas para cursos técnicos com duração de 24 meses, cada um, no Estado. As bolsas de estudos serão direcionadas para três cursos: manutenção automotiva, eletrotécnica e eletromecânica.

As oportunidades serão distribuídas nas unidades do Senai de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra e Vitória. Além disso, haverá oferta por meio do programa Bolsa Técnica, que reúne e organiza políticas estaduais de educação profissional.

O processo seletivo vai atender a critérios definidos em edital próprio, ainda a ser publicado, e o candidato, ao realizar a inscrição, deverá optar por um dos cinco municípios, além de escolher o curso de sua preferência.

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A assinatura do convênio para a criação das bolsas tem o valor total da contratação de R$ 2,7 milhões e foi realizada nesta quinta-feira (27), pelo governador Renato Casagrande