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Qualificação

Santander tem 5 mil vagas para bolsas para cursos de negócios

Qualificações são 100% on-line, gratuitas e têm duração de nove semanas. Os participantes não precisam ter diploma universitário ou experiência profissional

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2023 às 11:28
Aulas de cursos de qualificação on-line
Aulas de cursos de qualificação on-line Crédito: Freepik
O Santander e a Harvard Business Publishing estão com 5 mil bolsas voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências em ambientes profissionais por meio de dois cursos focados em negócios, habilidades em ambientes de trabalho e desenvolvimento pessoal.
As qualificações são 100% on-line, gratuitas e têm duração de nove semanas. Os participantes não precisam ter diploma universitário ou experiência profissional. A formação poderá ser realizada em português, inglês e espanhol.
Os interessados podem se inscrever até 22 de maio, no site do Bolsas Santander
Os bolsistas terão acesso às ferramentas necessárias para se aprofundar no conteúdo dos cursos e ainda poderão escolher uma entre duas opções disponíveis: Fundamentos de Negócios (aspectos essenciais de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente) e Autogerenciamento (prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência).
O conteúdo do treinamento pode ser acessado sob demanda, ou seja, os bolsistas poderão selecionar o próximo módulo de estudo e terão acesso à conversas ao vivo com facilitadores, treinamentos virtuais, exercícios práticos e, ao final, receberão um certificado de conclusão da Harvard Business Publishing.
Esta é a segunda edição da bolsa que leva oportunidades para que pessoas de todo o país acessem cursos que tanto aprimoram aspectos técnicos buscados no mercado trabalho, quanto desenvolvem competências como persuasão, capacidade de tomada de decisão e gestão da própria carreira, conforme ressalta o Senior Head do Santander Universidades, Marcio Giannico .
“Nada melhor do que poder democratizar o acesso a essas capacitações ao lado da Harvard Business Publishing, seguramente uma das mais importantes instituições de ensino do planeta”, completa.

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