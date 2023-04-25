Mais de mil vagas em cursos de qualificação exclusivas para mulheres no ES

Curso de maquiagem exclusivo para mulheres Crédito: Freepik

Mulheres que querem aprender uma profissão para começar o próprio negócio ou entrar no mercado de trabalho já podem se inscrever em uma das 1.045 vagas abertas em cursos de qualificação profissional. As aulas têm carga horária de até 120 horas.

As oportunidades são disponibilizadas pelo Programa Qualificar ES, realizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

As vagas estão disponíveis em 22 municípios do Estado. No caso do edital para as mulheres, as vagas são para cursos de maquiagem, cuidador infantil, cuidador de idosos, auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal, bolos artísticos, entre outros.

Além das vagas exclusivas para o público feminino, o programa Qualificar ES tem 8.965 chances para ampla concorrência.

As interessadas devem ter idade mínima de 16 anos completos na data de matrícula do curso, morar no município onde o curso será realizado, saber ler e escrever.

As inscrições podem ser feitas até 17 de maio, no site www.qualificar.es.gov.br , onde a candidata deverá fazer um cadastro antes de se inscrever em algum curso. É possível fazer até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.

A relação das candidatas classificadas e suplentes será divulgada no site www.qualificar.es.gov.br, no dia 29 de maio. A classificação será em ordem decrescente de acordo com a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, de acordo com os editais.

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