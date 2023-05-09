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Abertas inscrições para cursos on-line de graça do Pronatec no ES

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa; chances são para gente de Combate às Endemias, Auxiliar de Farmácia de Manipulação, Operador de Telemarketing e Escriturário de Banco
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 mai 2023 às 11:34

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 11:34

Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Crédito: Freepik
Já estão abertas as inscrições para ingresso de estudantes nas turmas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de educação a distância (EaD). Os interessados podem se inscrever até 22 de maio, no site da A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti)
As qualificações são para Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Farmácia de Manipulação, Operador de Telemarketing e Escriturário de Banco. A duração é de até 240 horas.
Para conferir o edital, clique aqui. 
Na hora de se inscrever, o candidato só poderá realizar uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso. A lista de classificados, suplentes e desclassificados será divulgada no dia 30 de maio, no endereço eletrônico da Secti.
O acesso aos candidatos será liberado no dia 6 de junho, a partir das 12h.

Saiba mais sobre os cursos do Pronatec

  • Agente de Combate às Endemias
  • Carga horária: 240h 
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º ao 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 50
  • Auxiliar de Farmácia de Manipulação
  • Carga horária: 240h 
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º ao 5º) incompleto e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 45
  • Operador de Telemarketing
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º ao 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 50
  • Escriturário de Banco 
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 51

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