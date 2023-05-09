Abertas inscrições para cursos on-line de graça do Pronatec no ES

Já estão abertas as inscrições para ingresso de estudantes nas turmas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de educação a distância (EaD). Os interessados podem se inscrever até 22 de maio, no site da A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
As qualificações são para Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Farmácia de Manipulação, Operador de Telemarketing e Escriturário de Banco. A duração é de até 240 horas.
Na hora de se inscrever, o candidato só poderá realizar uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso. A lista de classificados, suplentes e desclassificados será divulgada no dia 30 de maio, no endereço eletrônico da Secti.
O acesso aos candidatos será liberado no dia 6 de junho, a partir das 12h.
Saiba mais sobre os cursos do Pronatec
- Agente de Combate às Endemias
- Carga horária: 240h
- Requisitos: Ensino Fundamental II (6º ao 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 50
- Auxiliar de Farmácia de Manipulação
- Carga horária: 240h
- Requisitos: Ensino Fundamental I (1º ao 5º) incompleto e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 45
- Operador de Telemarketing
- Carga horária: 160h
- Requisitos: Ensino Fundamental II (6º ao 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 50
- Escriturário de Banco
- Carga horária: 160h
- Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 51