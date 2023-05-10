Inscrições para 10 mil vagas em cursos de qualificação vão até dia 17

Curso de panificação estão entre as opções de qualificação Crédito: Freepik

As inscrições para as 10 mil vagas em cursos de qualificação foram prorrogadas até o dia 17 de maio. As aulas do Qualificar ES serão realizadas presencialmente em 40 municípios do Estado e são voltadas para quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou até trabalhar por conta própria. O prazo inicial terminaria nesta sexta-feira (12).

Do total de oportunidades, 8.965 vagas foram destinadas ao público geral e 1.045 exclusivas para mulheres. Ao todo, são 61 cursos com carga horária de até 120 horas.

As chances são para qualificações como assistente administrativo, maquiagem, porteiro, assistente de secretaria escolar, informática básica, design de sobrancelhas e cuidados com a pele, decoração de festas, cuidador de idosos, assistente de logística, panificação, massas italianas e costura.

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos completos na data de matrícula, morar no município onde o curso será realizado, saber ler e escrever, e ser do sexo feminino caso for se inscrever em uma vaga reservada ao público feminino.

O atendimento aos candidatos ocorre, até as 23h59, no site www.qualificar.es.gov.br . É possível realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.

A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 30 de maio. A classificação será em ordem decrescente, de acordo com a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, de acordo com os editais.

Os cursos presenciais do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

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