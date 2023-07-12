Mês de luta das mulheres negras tem programação especial no ES

"Julho das Pretas" terá programação especial no Estado Crédito: Pixabay

Para dar visibilidade às lutas das mulheres pretas, os municípios de Vitória, Cariacica, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim vão ter uma programação especial em comemoração ao "Julho das Pretas" e também ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado em 25 de julho.

Desenvolvidas pela Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Gepir), da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com vários coletivos, as ações vão começar no próximo sábado (15), com uma roda de conversa e poesia no bairro São Benedito, em Cariacica. Ao longo do mês, haverá outros eventos do tipo (confira na tabela ao fim da matéria).

O "Julho das Pretas" foi criado pelo Instituto da Mulher Negra (Odara), em 2013. Desde então, é marcado pela importância dos eventos. A ação política é realizada em todo o país com organizações dos movimentos sociais, coletivos e autônomos das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade.

“Este é um mês especial em que desenvolvemos as ações que buscam a superação da desigualdade de gênero e raça e é também um momento de formação”, destaca a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

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Além de lembrar do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a realização de eventos neste mês tem o intuito comemorar o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, criado em homenagem à líder que comandou a luta do Quilombo de Quariterê, no século 18, no Brasil.

Confira a programação:

Roda de Conversa, poesia e cultura



Data : 15/7 (sábado)



: 15/7 (sábado) Horário: 9 horas



9 horas Local: Rua D, 30 (Bairro São Benedito, em Cariacica)



Rua D, 30 (Bairro São Benedito, em Cariacica) Apoio: Coletivo Multiplicação



Diálogo com mandatárias



Data: 24/07 (segunda-feira)



24/07 (segunda-feira) Horário: 18 horas



18 horas Local: Auditório do Sebrae (Enseada do Suá, em Vitória)



Ajeum com elas

Data: 29/07 (sábado)



29/07 (sábado) Horário: 9 horas



9 horas Local: Rua Gabriel Rosa Machado, 187 (bairro Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim)



Rua Gabriel Rosa Machado, 187 (bairro Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim) Promoção: Coletivo Juventude de Axé



Roda de conversa com alunas (os) da 3ª série da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Guarapari

Data: 31/07 (segunda-feira)



31/07 (segunda-feira) Horário: 8 horas



8 horas Local: EEEM Guarapari, na Rua Joaquim da Silva Lima (Centro, Guarapari)

