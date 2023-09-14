Os condenados no caso Milena Cottardi Crédito: Divulgação/Sesp/Arte Geraldo Neto

Das seis pessoas condenadas pelo assassinato da médica Milena Gottardi Tonini , ocorrido em uma emboscada em 14 de setembro de 2017, cinco ainda permanecem presas no sistema prisional capixaba. Mas todos apresentaram recursos à Justiça estadual pedindo reforma da sentença. Alegam que não havia prova para condenação e querem anulação ou redução da pena.

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que aguarda a entrega do último recurso, do preso Hilário Frasson, “para apresentar as razões combatendo as teses dos acusados”.

A médica foi assassinada a tiros no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), quando saía do trabalho. Pelo crime, seis pessoas foram condenadas, entre eles, o ex-marido da vítima, Hilário Frasson.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , responsável pelo sistema prisional do Espírito Santo, cinco condenados cumprem pena nas seguintes unidades:

Your browser does not support the audio element. Caso Milena: como estão os condenados 6 anos depois do feminicídio

Hilário Frasson – Penitenciária de Segurança Média 1

Penitenciária de Segurança Média 1 Esperidião Carlos Frasson - Penitenciária de Segurança Média 1

- Penitenciária de Segurança Média 1 Valcir da Silva Dias – Penitenciária de Segurança Máxima 1

Penitenciária de Segurança Máxima 1 Hermenegildo Palauro Filho - Penitenciária de Segurança Média 1

Penitenciária de Segurança Média 1 Dionathas Alves Vieira – Penitenciária de Segurança Máxima 2

O sexto condenado, Bruno Rodrigues Broetto, acusado de fornecer a moto utilizada pelo executor do crime, recebeu alvará de soltura em 10 de dezembro de 2021 e cumpre sua pena em regime aberto.

O advogado Leonardo da Rocha de Souza, que faz a defesa de Dionathas e Bruno, informou que apresentou recurso para que os dois condenados tenham redução de pena. A reportagem aguarda o retorno dos advogado dos demais condenados. Quando isso ocorrer, este texto será atualizado com a manifestação deles.

O papel de cada condenado no crime

A sentença de condenação, assinada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, informou que o assassinato da médica foi um crime planejado e premeditado, com ajuda de terceiras pessoas, tendo Hilário como seu idealizador e principal responsável pelo crime e o pai dele como um incentivador. Foi praticado com promessa de recompensa e por motivo torpe, pela “não aceitação do fim do casamento com Milena, por acreditar ser um ultraje à família”. A médica foi morta em uma emboscada, o que dificultou a defesa da vítima.

Em sua sentença, o presidente do Tribunal do Júri, Marcos Pereira Sanches, destacou que o crime contra a médica foi cometido mediante concurso de diversas pessoas.

"Com clara divisão de tarefas, às portas de um hospital público, em horário de troca de turno no hospital, com grande entrada e saída de pessoas, inclusive pacientes doentes, mediante o uso de um veículo automotor e uma motocicleta irregular para facilitação da fuga do executor do crime" Marcos Pereira Sanches - Juiz que presidiu o Tribunal do Júri, em trecho da sentença

Informou ainda sobre as consequências do assassinato: “A vítima deixou duas crianças em tenra idade, que, muito cedo, tornaram-se órfãs de mãe, justamente em um momento extremamente sensível da vida humana, momento de formação moral, intelectual, religiosa, psicológica e afetiva, deixando-as com uma espécie de vácuo sentimental, que só não foi ainda pior em razão da firme presença e cuidados dispensados pelos familiares da vítima, mas que, mesmo assim, por mais que se esforcem, por certo não serão suficientes para substituir a presença e o amor da própria mãe.”

Arquivos & Anexos Sentença do caso Milena Gottardi Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 427kb Baixar

DETALHES DA SENTENÇA DE CADA UM

1) Dionathas Alves Vieira

Dionathas Alves Vieira, executor da médica Milena Gottardi Crédito: Arte Geraldo Neto

Acusação: executor

executor Crime: homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB)



homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB) Condenação: 18 anos e 8 meses. Sua pena foi reduzida em dez anos em decorrência da sua colaboração voluntária com a Justiça



2) Bruno Rodrigues Broetto

Bruno Rodrigues Broetto, fornecedor da moto usada no dia do crime Crédito: Arte Geraldo Neto

Acusação: Apoio, fornecendo a moto utilizada no dia do crime

Apoio, fornecendo a moto utilizada no dia do crime Crime: homicídio qualificado (art. 121, “caput”, CPB), com reconhecimento de menor participação no crime



homicídio qualificado (art. 121, “caput”, CPB), com reconhecimento de menor participação no crime Condenação: 10 anos e cinco meses



3) Valcir da Silva Dias

Valcir da Silva Dias, sentenciado a 26 anos e 10 meses Crédito: Arte Geraldo Neto

Acusação: intermediário

intermediário Crime: homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB)



homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB) Condenação: 26 anos e 10 meses



4) Hermenegildo Palauro Filho (Judinho)

Hermenegildo Palauro Filho, acusado de ser intermediário Crédito: Arte Geraldo Neto

Acusação: Intermediário

Intermediário Crime: homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB)



homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB) Condenação: 26 anos e 10 meses



5) Esperidião Carlos Frasson

Esperidião Carlos Frasson, pai de Hilário Crédito: Arte Geraldo Neto

Acusação: Mandante

Crime: homicídio qualificado / feminicídio (art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB)



Condenação: 30 anos



6) Hilário Antonio Fiorot Frasson

Hilário Frasson, ex-marido da médica Milena Gottardi Crédito: Arte Geraldo Neto

Acusação: mandante

mandante Crime: homicídio qualificado/feminicídio (art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB)



homicídio qualificado/feminicídio (art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, do CPB) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB) Condenação: 30 anos



O julgamento durou oito dias — um dos mais longos da história da Justiça capixaba. Teve início em 23 de agosto de 2021. O último dia de júri, iniciado às 9h da manhã de 30 de agosto de 2021, no Fórum Criminal de Vitória, foi concluído quase às 22h com a leitura da sentença. Os jurados se reuniram por cerca de quatro horas para decidir o destino dos réus.

Milena foi baleada na cabeça no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), onde trabalhava, e teve a sua morte declarada no dia seguinte, deixando duas filhas, que na época tinham um ano e dez meses e nove anos.