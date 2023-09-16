Homem é morto a tiros em frente a borracharia em Vila Velha

Segundo a PMES, populares informaram que o homem teria chegado em uma motocicleta a uma oficina do bairro e aguardava para trocar o pneu quando foi alvo dos disparos. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Por nota, a corporação acrescentou que a perícia foi acionada e até o momento nenhum suspeito havia sido detido.