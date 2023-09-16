Homem é morto a tiros em frente a borracharia em Vila Velha

Um homem ainda não identificado foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, por volta das 15h deste sábado (16). A vítima teve a morte confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Médico (Samu).
O crime aconteceu em uma borracharia, em uma esquina que fica próxima ao Terminal de Vila Velha. Muitas pessoas se aglomeraram no local durante o atendimento realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).
Segundo a PMES, populares informaram que o homem teria chegado em uma motocicleta a uma oficina do bairro e aguardava para trocar o pneu quando foi alvo dos disparos. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Por nota, a corporação acrescentou que a perícia foi acionada e até o momento nenhum suspeito havia sido detido.
Já a PCES não informou mais detalhes, destacando que a ocorrência ainda está em andamento.