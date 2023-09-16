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Crime

Homem é morto a tiros em frente a borracharia em Vila Velha

Disparos ocorreram quando a vítima aguardava a troca do pneu de uma moto, em Divino Espírito Santo; não há informações sobre a motivação do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2023 às 17:58

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 17:58

Um homem ainda não identificado foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, por volta das 15h deste sábado (16). A vítima teve a morte confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Médico (Samu).
O crime aconteceu em uma borracharia, em uma esquina que fica próxima ao Terminal de Vila Velha. Muitas pessoas se aglomeraram no local durante o atendimento realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).
Segundo a PMES, populares informaram  que o homem teria chegado em uma motocicleta a uma oficina do bairro e aguardava para trocar o pneu quando foi alvo dos disparos. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Por nota, a corporação acrescentou que a perícia foi acionada e até o momento nenhum suspeito havia sido detido.
Já a PCES não informou mais detalhes, destacando que a  ocorrência ainda está em andamento.

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