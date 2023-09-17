Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Criminalidade

Tecnologia na segurança pública: a ciência evolui; o ser humano, não

Tecnologia não dispensa a gestão de pessoas, pelo contrário, torna-a ainda mais importante, no final das contas, porque a inteligência artificial não resolve a burrice natural

Públicado em 

17 set 2023 às 00:20
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Já que começamos a falar do emprego da tecnologia em favor da segurança pública, é importante aprofundar esse tema, que nem de longe é tão simples quanto parece e certamente mereceria muitas colunas sem nunca o esgotar. De fato, não basta adquirir e instalar alguma geringonça moderninha e ir para casa enquanto ela faz todo o serviço.
Começa que nem tudo que é oferecido pelo mercado à administração pública tem potencialidades que justifiquem o seu custo, mas, além disso, há muitos outros aspectos que precisam ser bem gerenciados. Comecemos falando dos operadores humanos.
É perfeitamente possível desenvolver métodos para mecanizar e automatizar atividades humanas, especialmente as repetitivas, mas em algum momento o ser humano vai precisar entrar no processo. Ora, antes de mais nada, é preciso capacitar o operador dos recursos tecnológicos, ou as potencialidades destes serão limitadas pelo uso precário ou mesmo indevido, mas isso não encerra o tema.

Veja Também

Entre bandidos e policiais, que morram os transeuntes?

Gratificação por apreensão de armas: como pode dar certo?

Precisamos falar do encarceramento em massa em El Salvador

Os tempos passam e, com eles, as modas e certos costumes, mas o ser humano por baixo da roupa de cada período não é muito diferente, com todas as suas qualidades e defeitos. Século após século, não mudou a proporção de pessoas mais e outras menos honestas, inteligentes, atentas, dedicadas ou competentes, sendo que ninguém é perfeito mesmo em um determinado aspecto.
É como essas novelas de época, em que mudam os cenários, o figurino e o vocabulário, mas a trama continua sendo a mesma: “João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história”. (Carlos Drummond de Andrade, poema “Quadrilha”, com o perdão do trocadilho).
A maior parte dos novos recursos precisa ser operada por seres humanos e mesmo aqueles mais autônomos não realizam prisões, ao menos por ora. No final, eles apenas fornecem informações importantes e, em última análise, “pagam” missões aos policiais.
Câmeras de videomonitoramento: Vitória terá sistema de reconhecimento facial
Câmeras de videomonitoramento Crédito: Pixabay
Os sistemas inteligentes e interligados de câmeras com capacidade de reconhecer rostos ou placas de automóveis apenas identificam que um possível alvo entrou no seu alcance, soam o alarme e indicam sua última localização. São os policiais que decidem o que fazer com essas informações, que, aliás, também não são isentas de falhas, especialmente quando se trata de identificar pessoas suspeitas.
Portanto, antes de mais nada, instalar uma tecnologia implica automaticamente investir também na formação do policial, para que ele possa extrair o máximo do que a ciência proporciona de novo. Por outro lado, é preciso sempre contar com a possibilidade de que o operador tenha desempenhos surpreendentemente bons, mas também, às vezes, cometa as mesmas falhas grotescas a que estaria sujeito sem aquele equipamento, ou até com um risco aumentado, por exemplo quando se confia exageradamente no reconhecimento facial.
Tecnologia não dispensa a gestão de pessoas, pelo contrário, torna-a ainda mais importante, no final das contas, porque a inteligência artificial não resolve a burrice natural.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Tecnologia Inteligência Artificial Crimes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados