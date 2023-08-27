Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança

Gratificação por apreensão de armas: como pode dar certo?

Uma pequena remuneração variável segundo resultados ainda é o melhor instrumento para fazer as ideias serem percebidas. Money talks. Não precisa ser nenhuma fábula para passar a mensagem e enfatizá-la

Públicado em 

27 ago 2023 às 00:10
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

O governo do Rio de Janeiro anuncia que gratificará os policiais com R$ 5 mil por cada fuzil apreendido, mas alguém rebate que o mercado negro pagaria dez vezes mais. Essa é uma preocupação importante e foi levada em consideração no Espírito Santo quando tratávamos de retomar política semelhante que havia sido adotada em governos anteriores, mas abandonadas. Contudo, não se deve fazer uma  abordagem equivocada: o objetivo não é “comprar de volta” algum policial corrupto.
De um lado, é realmente importante recompensar bons resultados obtidos por aquela maioria de policiais corretos, que jamais desviariam coisas apreendidas. Trata-se, sob este ponto de vista, de premiar quem age corretamente e punir quem comete ilegalidades, mas não de “competir” com o mercado negro.
Um exemplo tragicômico desse erro data de 1904, quando Oswaldo Cruz tratava de combater a peste bubônica dando caça aos ratos que a espalhavam. Servidores públicos foram designados com uma cota mínima de 150 roedores capturados por mês e 300 réis por cada animal acima desse número.

Veja Também

Gerente do tráfico do Morro da Garrafa é preso com armas escondidas em casa

Irmãos suspeitos de caçar tatus e macacos são presos com 10 armas no ES

Homem joga armas estrangeiras pela janela durante operação em Vitória

Todavia, os particulares também recebiam uma recompensa de 200 réis por rato. O resultado é que muita gente os passou a criar para “vendê-los” ao governo, se bem que resultava mais interessante passá-los pelos “caçadores oficiais”, aproveitando a diferença de 100 réis na recompensa. Não precisa dizer muito: se o valor da gratificação for exagerado, gera distorções e não cumpre sua finalidade.
O objetivo mais importante, todavia nem sempre percebido, é estabelecer um discurso perante a tropa. Comunicar novas estratégias de um governo e fazer instruções chegarem à ponta operacional já é uma dificuldade enorme; conseguir que elas sejam absorvidas e implementadas, muito mais.
Arma e munições foram apreendidas
Arma e munições  apreendidas Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Podemos mandar a todas as unidades um ofício circular que provavelmente será lido no máximo pelo seu comandante e provavelmente terminará pregado no mural de avisos. Outra medida mais eficaz é registrar elogios nas fichas funcionais, conceder medalhas nos casos mais importantes, ou seja, reconhecimentos públicos de valor puramente psicológico ou afetivo.
Entretanto, uma pequena remuneração variável segundo resultados ainda é o melhor instrumento para fazer as ideias serem percebidas. Money talks. Não precisa ser nenhuma fábula para passar a mensagem e enfatizá-la. Quando envolver alguma remuneração, a conversa é percebida como “a sério”, corre pela tropa etc.
No passado, o Rio de Janeiro instituiu um prêmio por “bravura” que acabou por incentivar confrontos armados, sem jamais ter contribuído para qualquer melhoria na segurança pública, ficando conhecida como “gratificação faroeste”. Talvez a intenção fosse outra, mas os policiais cariocas entenderam aquilo a seu modo.

Veja Também

A importância da repressão ao porte ilegal de armas

Decreto de Lula não é bala de prata para o controle de armas no país

Às armas, cidadãos! Crescimento nas aquisições é uma péssima notícia

Ora, o Rio de Janeiro, como todos sabemos, continua enfrentando muito mal seus graves problemas de segurança pública, entre eles o pesado armamento de traficantes, cujo arsenal só cresce em quantidade e capacidade, mas dessa vez o governo “calibrou” melhor o discurso, com o perdão do trocadilho, e está deixando claro a cada policial que o foco não é a apreensão de drogas, que não tem utilidade prática, muito menos o número de bandidos presos, que dirá mortos.
Bem, não tem um valor “correto” para ser oferecido aos policiais; não é um número mágico. Basta que faça uma certa diferença no orçamento daquele profissional, que desperte nos demais uma certa “inveja boa”, isto é, o desejo de também dar aquele tipo de contribuição etc. E, mais que tudo, basta que sirva para mandar uma mensagem clara a todos os policiais quanto à estratégia que se resolveu adotar e para incentivá-los moralmente a aderir.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

armas espírito santo Polícia Civil Rio de Janeiro Segurança Pública Polícia Federal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados