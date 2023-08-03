Homem joga armas estrangeiras pela janela durante operação em Vitória

Um homem foi preso durante a Operação Exodus, deflagrada em Vitória e na Serra na manhã desta quinta-feira (3), após jogar uma bolsa com armas internacionais pela janela em um barranco do bairro Gurigica, na Capital. Dentro dela foram encontradas armas internacionais com numeração raspada, munição e um carregador.

Como o barranco em que o material foi jogado era de difícil acesso, foi necessário acionar agentes do Corpo de Bombeiros para localizar a bolsa.

O homem preso não estava entre os alvos de prisão, mas quando a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão na casa dele o indivíduo jogou a bolsa com o armamento no barranco, o que resultou na prisão dele.

"Conseguimos recuperar duas armas que eles tinham jogado na sacola, três carregadores, munição, mais uma vez, armas ilegais. É bom frisar isso. Numeração raspada, uma arma checa, uma arma israelense", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.

O secretário afirmou que, provavelmente, as armas apreendidas e encontradas com o homem podem ter sido utilizadas em algum crime no Estado. "Com a nossa tecnologia do sistema de identificação balística vamos submeter todas elas à identificação balística e, com certeza, dará já em algum crime, em algum homicídio no Espírito Santo.

Bolsa com armas e carregador encontrada durante operação em Vitória Crédito: Polícia Civil

Operação em Vitória e na Serra

Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanham a ação.

A ação conta com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).

Por volta de 6h30 desta quinta-feira, havia uma grande movimentação policial na Avenida Leitão da Silva, com agentes se deslocando em direção a Gurigica.

Ao todo, foram apreendidos:

uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;

uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;

44 cartuchos de calibre 9mm;

13 cartuchos de calibre .38;

um cartucho de calibre .40;

quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;

R$ 14.714,00;

14 celulares;

um rádio comunicador;

6.364 comprimidos de ecstasy;

nove tabletes de maconha;

quatro pacotes de cocaína;

um tablete de cocaína;

cinco pacotes de crack;

três porções de haxixe;

objetos para preparo e acondicionamento de droga;

uma máquina de cartão de crédito.