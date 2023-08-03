Homem joga armas estrangeiras pela janela durante operação em Vitória

Um homem foi preso durante a Operação Exodus, deflagrada em Vitória e na Serra na manhã desta quinta-feira (3), após jogar uma bolsa com armas internacionais pela janela em um barranco do bairro Gurigica, na Capital. Dentro dela foram encontradas armas internacionais com numeração raspada, munição e um carregador.
Como o barranco em que o material foi jogado era de difícil acesso, foi necessário acionar agentes do Corpo de Bombeiros para localizar a bolsa.
O homem preso não estava entre os alvos de prisão, mas quando a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão na casa dele o indivíduo jogou a bolsa com o armamento no barranco, o que resultou na prisão dele.
"Conseguimos recuperar duas armas que eles tinham jogado na sacola, três carregadores, munição, mais uma vez, armas ilegais. É bom frisar isso. Numeração raspada, uma arma checa, uma arma israelense", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.
O secretário afirmou que, provavelmente, as armas apreendidas e encontradas com o homem podem ter sido utilizadas em algum crime no Estado. "Com a nossa tecnologia do sistema de identificação balística vamos submeter todas elas à identificação balística e, com certeza, dará já em algum crime, em algum homicídio no Espírito Santo.
Operação em Vitória e na Serra
A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (3), uma grande operação em morros de Vitória, nas proximidades da Avenida Leitão da Silva, onde houve uma série de conflitos no mês passado, e também na Serra. Cinco pessoas foram presas e 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanham a ação.
A ação conta com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).
Por volta de 6h30 desta quinta-feira, havia uma grande movimentação policial na Avenida Leitão da Silva, com agentes se deslocando em direção a Gurigica.
Ao todo, foram apreendidos:
- uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;
- uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;
- 44 cartuchos de calibre 9mm;
- 13 cartuchos de calibre .38;
- um cartucho de calibre .40;
- quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;
- R$ 14.714,00;
- 14 celulares;
- um rádio comunicador;
- 6.364 comprimidos de ecstasy;
- nove tabletes de maconha;
- quatro pacotes de cocaína;
- um tablete de cocaína;
- cinco pacotes de crack;
- três porções de haxixe;
- objetos para preparo e acondicionamento de droga;
- uma máquina de cartão de crédito.
Atualização
03/08/2023 - 5:40
O texto foi atualizado com os números totais de presos e apreensões divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança após o encerramento da operação.