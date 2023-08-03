Operação mira suspeitos de tráfico e assassinatos em Vitória e na Serra

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (3), uma grande operação em morros de Vitória, nas proximidades da Avenida Leitão da Silva, onde houve uma série de conflitos no mês passado, e também na Serra. Cinco pessoas foram presas e 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanharam a ação.
A ação conta com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).
Por volta de 6h30 desta quinta-feira, havia uma grande movimentação policial na Avenida Leitão da Silva, com agentes se deslocando em direção a Gurigica.
Ao todo, foram apreendidos:
- uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;
- uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;
- 44 cartuchos de calibre 9mm;
- 13 cartuchos de calibre .38;
- um cartucho de calibre .40;
- quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;
- R$ 14.714,00;
- 14 celulares;
- um rádio comunicador;
- 6.364 comprimidos de ecstasy;
- nove tabletes de maconha;
- quatro pacotes de cocaína;
- um tablete de cocaína;
- cinco pacotes de crack;
- três porções de haxixe;
- objetos para preparo e acondicionamento de droga;
- uma máquina de cartão de crédito.
Homem preso após jogar bolsa em barranco
Um homem que não estava entre os alvos de prisão acabou sendo preso após os policiais irem até a casa dele e o indivíduo jogar uma bolsa em um barranco. Foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros para encontrar o material. Segundo a Polícia Civil, dentro da bolsa haviam armas e, por conta disso, a prisão foi efetuada.
Atualização
03/08/2023 - 5:30
O texto foi atualizado com os números totais de presos e apreensões divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança após o encerramento da operação.