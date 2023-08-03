Operação mira suspeitos de tráfico e assassinatos em Vitória e na Serra

Polícia Civil faz operação em morros de Vitória e na Serra Crédito: Fernando Estevão

Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanharam a ação.

A ação conta com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).

Por volta de 6h30 desta quinta-feira, havia uma grande movimentação policial na Avenida Leitão da Silva, com agentes se deslocando em direção a Gurigica.

Ao todo, foram apreendidos:

uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;

uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;

44 cartuchos de calibre 9mm;

13 cartuchos de calibre .38;

um cartucho de calibre .40;

quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;

R$ 14.714,00;

14 celulares;

um rádio comunicador;

6.364 comprimidos de ecstasy;

nove tabletes de maconha;

quatro pacotes de cocaína;

um tablete de cocaína;

cinco pacotes de crack;

três porções de haxixe;

objetos para preparo e acondicionamento de droga;

uma máquina de cartão de crédito.

Bolsa com armas e carregador encontrada durante operação em Vitória Crédito: Polícia Civil

Homem preso após jogar bolsa em barranco

Um homem que não estava entre os alvos de prisão acabou sendo preso após os policiais irem até a casa dele e o indivíduo jogar uma bolsa em um barranco. Foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros para encontrar o material. Segundo a Polícia Civil, dentro da bolsa haviam armas e, por conta disso, a prisão foi efetuada.