Irmãos suspeitos de caçar tatus e macacos são presos com 10 armas no ES

Ao todo, foram encontradas 10 armas com os caçadores Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dois caçadores de 51 e 58 anos, que são irmãos, foram presos nesta sexta-feira (4) durante uma operação da Polícia Militar Ambiental (PMA), em Viana , suspeitos de caçar animais como macacos e tatus em área de Mata Atlântica do estado. A dupla não teve o nomes informados.

Foram apreendidas dez armas, sendo oito espingardas, todas sem registro. Caçar animais silvestres no Brasil é crime previsto na lei 9.605 (Lei de Crimes Ambientais, de 1998).

Segundo o sargento Coelho, investigações e denúncias anônimas apontaram que os dois irmãos estavam matando vários animais silvestres em Viana.

Homens são acusados de caçar animais como tatu e macacos em área de mata Atlântica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Na residência deles, foram apreendidas várias munições, armadilhas e dez quilos de carne de tatu e quati, animais que têm a caça proibida por lei.

Os dois caçadores foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente e somente após a finalização das oitivas da ocorrência terá informações sobre o procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante.