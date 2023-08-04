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Crime ambiental

Irmãos suspeitos de caçar tatus e macacos são presos com 10 armas no ES

Prisão aconteceu durante operação em Viana, na Grande Vitória, nesta sexta-feira (4). Polícia Militar Ambiental também apreendeu munição, armadilhas e carne de caça com os homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 17:52

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 17:52

Foram encontradas 10 armas com os caçadores
Ao todo, foram encontradas 10 armas com os caçadores Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois caçadores de 51 e 58 anos, que são irmãos, foram presos nesta sexta-feira (4) durante uma operação da Polícia Militar Ambiental (PMA), em Viana, suspeitos de caçar animais como macacos e tatus em área de Mata Atlântica do estado. A dupla não teve o nomes informados.
Foram apreendidas dez armas, sendo oito espingardas, todas sem registro. Caçar animais silvestres no Brasil é crime previsto na lei 9.605 (Lei de Crimes Ambientais, de 1998).
Segundo o sargento Coelho, investigações e denúncias anônimas apontaram que os dois irmãos estavam matando vários animais silvestres em Viana.
Homens são acusados de caçar animais como tatu e macacos em área de mata Atlântica
Homens são acusados de caçar animais como tatu e macacos em área de mata Atlântica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Na residência deles, foram apreendidas várias munições, armadilhas e dez quilos de carne de tatu e quati, animais que têm a caça proibida por lei.
Os dois caçadores foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.
Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente e somente após a finalização das oitivas da ocorrência terá informações sobre o procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante.
Com informações do g1 ES

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