Quatro submetralhadoras vão parar em região cartão-postal do ES

Responsável pela 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, que abrange os seis municípios e debate na reunião, o major Sonimarcos Zucolotto pontuou a quantidade de casos de tráfico de drogas na área.

“Já foram 130 ocorrências do tipo neste ano. Tem mudado muito a dinâmica na região. Toda vila do interior tem tráfico de drogas. Já apreendemos, ao longo deste ano, 42 armas de fogo na região: quatro delas foram submetralhadoras. No ano passado inteiro, foram três. São armas de grande poder e calibre. E a justificativa do criminoso é sempre a mesma: para a nossa defesa”, explicou o major.