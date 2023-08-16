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Leonel Ximenes

Conheça a cidade da Grande Vitória há mais de 100 dias sem homicídios

O município apresentou redução de 54,5% de crimes desta natureza entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período no ano de 2022

Públicado em 

16 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guarda Municipal de Viana
Guarda Municipal de Viana Crédito: PMV
Viana está há 109 dias sem registrar homicídios. Os dados são do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que reúne indicativos de criminalidade em todo o Estado.
A cidade da Grande Vitória se encaminha para o quarto ano seguido de redução nos homicídios na série histórica e tende a manter a tendência de queda nos próximos meses.
O município também apresentou uma redução de 54,5% de crimes desta natureza entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período no ano de 2022. Este ano demonstra comportamento semelhante ao ano de 2018, o menor índice da série histórica na cidade.

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A queda no número de homicídios na cidade contrasta com a realidade registrada na Região Metropolitana do Espírito Santo, que vive uma escalada nos índices de homicídios (588 casos registrados em 2023 até o momento).
O prefeito Wanderson Bueno (Podemos) diz que a redução na criminalidade em Viana é resultado de um trabalho conjunto de todos os setores da administração municipal.
“Essa queda histórica se deve a um esforço coletivo de toda gestão. Ampliamos o efetivo da Guarda Municipal, além de investimentos em viaturas, armamentos e capacitação para os nossos agentes, os maiores responsáveis pela manutenção da segurança em todos os bairros de Viana”, enfatizou Bueno.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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