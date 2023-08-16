Conheça a cidade da Grande Vitória há mais de 100 dias sem homicídios

Guarda Municipal de Viana Crédito: PMV

A cidade da Grande Vitória se encaminha para o quarto ano seguido de redução nos homicídios na série histórica e tende a manter a tendência de queda nos próximos meses.

O município também apresentou uma redução de 54,5% de crimes desta natureza entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período no ano de 2022. Este ano demonstra comportamento semelhante ao ano de 2018, o menor índice da série histórica na cidade.

A queda no número de homicídios na cidade contrasta com a realidade registrada na Região Metropolitana do Espírito Santo, que vive uma escalada nos índices de homicídios (588 casos registrados em 2023 até o momento).

O prefeito Wanderson Bueno (Podemos) diz que a redução na criminalidade em Viana é resultado de um trabalho conjunto de todos os setores da administração municipal.