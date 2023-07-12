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Leonel Ximenes

Saiba quais são as cargas mais visadas pelos ladrões no ES

Em todo o país, no ano passado, foram 13.089 ocorrências registradas, causando um prejuízo estimado em R$ 1,2 bilhão

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 03:11

Públicado em 

12 jul 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Espírito Santo registrou aumento de roubo de cargas de 53,33% de 2021 para 2022
O roubo de cargas aumentou 53,33% no ES de 2021 para 2022 Crédito: Agência Brasil/Gervásio Batista
Cigarro, produtos alimentícios, produtos eletrônicos e carga fracionada são os produtos que ocupam, este ano, o ranking das cargas mais visadas pelas quadrilhas que atuam no Espírito Santo.
Entre janeiro e 30 de junho foram registrados 23 casos deste tipo de crime no ES. Deste montante, 30,4% foi cigarro, 21,7% foi de produtos alimentícios e 17,4% de eletrônicos e carga fracionada.

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Em 2022, em todo o país, foram 13.089 ocorrências registradas. Embora o número represente queda 9,1% na comparação com o dados de 2023, os valores impressionam. Ou seja, o prejuízo é estimado em R$ 1,2 bilhão.
A Região Sudeste continua puxando para cima as ocorrências de roubo de cargas em todo o Brasil. Dos mais de 13 mil casos registrados ano passado, mais de 85% aconteceram nesta região.
O Espírito Santo registrou aumento de roubo de cargas de 53,33% de 2021 para 2022, passando de 30 ocorrências para 46.

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Nos últimos anos, o número de ocorrências foi crescendo no Estado. Em 2018, foram 13. No ano seguinte, 20. Em 2020, foram registrados 25 casos e, em 2021, 30. Somente em dezembro do ano passado foram contabilizados 11 crimes desse tipo, o que demanda atenção por parte das autoridades.
O fato de o Espírito Santo ser um Estado de passagem é uma das grandes preocupações dos transportadores de cargas e das forças de segurança, pois pode facilitar a atuação das quadrilhas.

GRUPO DE TRABALHO NO ES

Diante desse quadro, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) criou um grupo de trabalho para estudos, prevenção e combate ao roubo de cargas.
Participam do grupo, além de representantes da segurança pública, membros da Secretaria de Estado da Fazenda, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória, Federação das Empresas de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares) e VPORTS Autoridade Portuária.
O roubo de furto de cargas, um dos assuntos mais recorrentes entre transportadores brasileiros, será debatido no V Fórum de Prevenção e Combate ao Roubo de Cargas, nesta quarta-feira (12), das 8h às 12h, no Hotel Ilha do Boi, em Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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