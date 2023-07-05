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Leonel Ximenes

Partida no ES tem mais jogadores em campo do que torcedores

Copa ES: pouquíssimas pessoas tiveram disposição para pagar ingresso para assistir ao confronto, que ainda por cima terminou em 0 a 0

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 16:42

Públicado em 

05 jul 2023 às 16:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O boletim da Federação registrando 9 pagantes no jogo
O boletim da Federação registrando 9 pagantes no jogo Crédito: Repdrodução
O agonizante futebol capixaba viveu mais uma situação inusitada no último dia 28 de junho. Os times do Real Noroeste e Porto Vitória se enfrentaram pela oitava rodada da Copa Espírito Santo, mas pouquíssimas pessoas tiveram disposição para gastar seu suado dinheirinho para ver o “espetáculo”.
O jogo, realizado em Águia Branca, terminou em um modorrento 0 a 0. Mas o pior não foi a falta de gols: é que havia mais jogadores em campo do que torcedores na arquibancada.
Segundo o boletim financeiro publicado na página da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, apenas nove pessoas testemunharam os 90 minutos (mais acréscimos) da disputa do “clássico”.

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Três pessoas pagaram a entrada inteira, custando cada uma R$ 20, enquanto outras seis desembolsaram R$ 10, cada, para adentrarem no estádio José Olímpio da Rocha. Assim, R$ 120 ficaram garantidos na bilheteria. O estádio tem capacidade para receber 350 torcedores.
Disputa pela bola no jogo Real Noroeste x Porto Vitória: cadê o torcedor?
Disputa  entre Real Noroeste x Porto Vitória: cadê o torcedor? Crédito: Breno Bonfá Fotografia Esportiva
Vinte e dois jogadores, tirando os reservas, desfilaram suas habilidades para este seleto público, que não deve ter ficado tão satisfeito de ver essa partida terminar sem gols.
Mas já foi pior: no dia 17 de maio, também pela Copa ES, cinco heroicos torcedores acompanharam a derrota do Real Noroeste para o Serra.
Que fase…

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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