Partida no ES tem mais jogadores em campo do que torcedores

O agonizante futebol capixaba
viveu mais uma situação inusitada no último dia 28 de junho. Os times do Real Noroeste e Porto Vitória se enfrentaram pela oitava rodada da Copa Espírito Santo, mas pouquíssimas pessoas tiveram disposição para gastar seu suado dinheirinho para ver o “espetáculo”.
O jogo, realizado em Águia Branca
, terminou em um modorrento 0 a 0. Mas o pior não foi a falta de gols: é que havia mais jogadores em campo do que torcedores na arquibancada.
Segundo o boletim financeiro publicado na página da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, apenas nove pessoas testemunharam os 90 minutos (mais acréscimos) da disputa do “clássico”.
Três pessoas pagaram a entrada inteira, custando cada uma R$ 20, enquanto outras seis desembolsaram R$ 10, cada, para adentrarem no estádio José Olímpio da Rocha. Assim, R$ 120 ficaram garantidos na bilheteria. O estádio tem capacidade para receber 350 torcedores.
Vinte e dois jogadores, tirando os reservas, desfilaram suas habilidades para este seleto público, que não deve ter ficado tão satisfeito de ver essa partida terminar sem gols.
Mas já foi pior: no dia 17 de maio, também pela Copa ES, cinco heroicos torcedores acompanharam a derrota do Real Noroeste para o Serra.