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Leonel Ximenes

Mistério no futebol capixaba: quem fez o gol? Ninguém sabe, ninguém viu

Veja no vídeo: lance inusitado e muito comentado nas redes sociais aconteceu na final de um campeonato municipal no interior do ES

Públicado em 

15 jun 2023 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

À esquerda, dois jogadores se preparam para bater a falta
À esquerda, dois jogadores se preparam para bater a falta Crédito: Reprodução de vídeo
Pena que não tinha o VAR. Um lance inusitado marcou a decisão do Campeonato Municipal de Ibitirama, no dia 21 de maio, e está repercutindo intensamente nas redes sociais. Dois jogadores da mesma equipe bateram na bola ao mesmo tempo, e assim nasceu o gol do título do Santa Marta, no Estádio Nilo da Silva Quintão.
O meio-campista Josimar, conhecido como Fuzil (vereador na cidade), e o lateral-esquerdo Alessandro (Totó) participaram do lance. Nas imagens, é possível ver que ambos correm para bater a falta ao mesmo tempo e marcar o gol decisivo. Mas fica a dúvida: quem de fato chutou e foi o herói da grande final no Caparaó?
A coisa foi tão confusa que o árbitro da partida registrou na súmula o gol para Fuzil, mas ele mesmo admite, de uma forma muito honesta, que não tem certeza de que tenha sido o herói da decisão em Ibitirama.
“Eu ia bater a falta. Nós conversamos, mas não chegamos a um acordo sobre quem cobraria a falta. Na hora parti para o chute e fui surpreendido com a mesma atitude do Totó. Na realidade, nem sei dizer quem de fato chutou e fez o gol”, afirma Josimar, sobre o lance decisivo ocorrido aos 27 minutos do segundo tempo da grande final.
Com o chamado gol “espírita”, no jargão dos boleiros do futebol, o Santa Marta venceu o Pedra Rocha por 1 a 0 e conquistou o título da competição amadora promovida pela Prefeitura de Ibitirama.

O QUE DIZ A REGRA SOBRE O GOL INUSITADO

O ex-árbitro de futebol Wallace Valente diz que a regra não permite assinalar um gol para dois jogadores simultaneamente. Ele explica que, se o árbitro tivesse a certeza de que dois chutaram a bola ao mesmo tempo, deveria ter marcado tiro indireto contra a equipe que bateu a falta.
“Mas como o árbitro registrou na súmula que um jogador marcou o gol, está tudo certo. Mesmo que dois jogadores participem do lance, o que chutou primeiro é o autor do gol. Jamais um gol pode ser creditado a mais de um jogador”, explica Valente.
O gol estranho foi mais comentado que o próprio título do Santa Marta. Muitos torcedores também questionaram se é válido um gol marcado, simultaneamente, por dois jogadores.
Jogadores do Santa Marta comemoram o título em Ibitirama
Jogadores do Santa Marta comemoram o título em Ibitirama Crédito: Fagner Mancine
Mas a grande dúvida é: quem fez o gol? Só o VAR sabe, mas ele não estava presente na final. Então, da próxima vez, chama o VAR!

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Correção

15/06/2023 - 11:22
Por um problema de ordem técnica, esta matéria foi publicada inicialmente sem o vídeo do gol "duplo". O problema já foi resolvido.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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