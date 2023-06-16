Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Conheça as cidades mais infiéis do Brasil: ES fica fora do ranking

Levantamento é do Ashley Madison, site de namoro on-line voltado para pessoas já comprometidas, mas que querem “pular a cerca”

Públicado em 

16 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Brasília lidera a lista da infidelidade pelo terceiro ano consecutivo
Brasília lidera a lista da infidelidade pelo terceiro ano consecutivo Crédito: Divulgação
Nenhuma cidade capixaba está no ranking das 20 onde mais se trai no país. A lista, mais uma vez, é encabeçada por Brasília (DF), segundo pesquisa realizada pelo site de relações extraconjugais Ashley Madison. É a terceira vez que a capital federal, o centro das decisões políticas do Brasil, lidera a relação das mais “infiéis”.
Lançado em 2001, o Ashley Madison é uma rede social de namoro on-line, voltada principalmente para pessoas que já estão em um relacionamento estável. A Ashley tem sua sede localizada no Canadá e congrega mais de 31 milhões de membros espalhados em 45 países.
Uma pesquisa feita pela Ruby Life, empresa controladora do site de relacionamentos Ashley Madison, apontou que o Brasil foi o segundo mercado a fornecer mais usuários para a plataforma. No ranking de novos inscritos, o país teve uma média de 63.295 registros por mês e só perdeu para os Estados Unidos, com 228.537 cadastrados na média.
Especialistas dizem que pandemia de Covid-19  pode ter sido um dos fatores que contribuíram para esse aumento. Assim como os demais sites de namoro, a plataforma notou um crescimento no aumento das assinaturas, com uma média de 12,8 mil novos membros por dia. Esses dados ajudam a Ashley a alcançar a marca de 75 milhões de membros no mundo inteiro.
A pesquisa levou em conta inscrições feitas no site no período de 20 de junho a 22 de setembro de 2022, com base na renda per capita.

O RANKING DA TRAIÇÃO NO BRASIL

  1. Brasília (DF)
  2. Goiânia (GO)
  3. São Paulo (SP)
  4. Curitiba (PR)
  5. Porto Alegre (RS)
  6. Campinas (SP)
  7. Campo Grande (MS)
  8. Santo André (SP)
  9. Belo Horizonte (MG)
  10. Guarulhos (SP)
  11. Rio de Janeiro (RJ)
  12. São Bernardo do Campo (SP)
  13. João Pessoa (PB)
  14. Recife (PE)
  15. Natal (RN)
  16. Salvador (BA)
  17. Maceió (AL)
  18. Manaus (AM)
  19. São Luís (MA)
  20. Teresina (PI)

Veja Também

Bastidores do casamento, no ES, do deputado campeão de votos do Brasil

Cachorro entra na igreja e “participa” de casamento no ES

Atrasada para o casamento, noiva atravessa a Romaria dos Homens

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Casamento espírito santo Brasília (DF) Traição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Os bastidores da posse de Cris Samorini, prefeita de Vitória
Imagem de destaque
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados