Conheça as cidades mais infiéis do Brasil: ES fica fora do ranking

Nenhuma cidade capixaba está no ranking das 20 onde mais se trai no país. A lista, mais uma vez, é encabeçada por Brasília
(DF), segundo pesquisa realizada pelo site de relações extraconjugais Ashley Madison. É a terceira vez que a capital federal, o centro das decisões políticas do Brasil, lidera a relação das mais “infiéis”.
Lançado em 2001, o Ashley Madison é uma rede social de namoro on-line, voltada principalmente para pessoas que já estão em um relacionamento estável. A Ashley tem sua sede localizada no Canadá e congrega mais de 31 milhões de membros espalhados em 45 países.
Uma pesquisa feita pela Ruby Life, empresa controladora do site de relacionamentos Ashley Madison, apontou que o Brasil foi o segundo mercado a fornecer mais usuários para a plataforma. No ranking de novos inscritos, o país teve uma média de 63.295 registros por mês e só perdeu para os Estados Unidos
, com 228.537 cadastrados na média.
Especialistas dizem que pandemia de Covid-19
pode ter sido um dos fatores que contribuíram para esse aumento. Assim como os demais sites de namoro, a plataforma notou um crescimento no aumento das assinaturas, com uma média de 12,8 mil novos membros por dia. Esses dados ajudam a Ashley a alcançar a marca de 75 milhões de membros no mundo inteiro.
A pesquisa levou em conta inscrições feitas no site no período de 20 de junho a 22 de setembro de 2022, com base na renda per capita.