Após aumento de crimes, ES cria grupo para prevenir roubo de cargas

O Espírito Santo registrou aumento de roubo de cargas de 53,33% de 2021 para 2022, passando de 30 ocorrências para 46. Diante desse fato, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
criou um grupo de Trabalho para estudos, prevenção e combate ao roubo de cargas.
De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do Estado, o objetivo é “fortalecer a integração de ações estratégicas, táticas e operacionais, num trabalho conjunto e sistêmico”.
Participam do grupo, além de representantes da segurança pública, membros da Secretaria de Estado da Fazenda
, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória, Federação das Empresas de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares) e VPORTS Autoridade Portuária.
Nos últimos anos, o número de ocorrências foi crescendo. Em 2018, foram 13. No ano seguinte, 20. Em 2020, foram registrados 25 casos e, em 2021, 30.
Somente em dezembro do ano passado foram contabilizados 11 crimes desse tipo, o que demanda atenção por parte das autoridades.