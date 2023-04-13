Segurança da Presidência da República de olho nos portos do ES

Navio carregado com contêineres faz manobra na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR) visitaram nesta semana as instalações do Porto de Vitória (Vports) e do Complexo de Tubarão. O motivo alegado da visita foi o “acompanhamento de assuntos estratégicos afetos à segurança de infraestruturas críticas e à proteção da fronteira marítima”.

Segundo o site oficial da Presidência da República, a visita ao terminais portuários na cidade de Vitória ocorreu para que se aprofunde os conhecimentos sobre a importância do Porto de Vitória e do Complexo de Tubarão para a importação/exportação de produtos, acompanhar a situação de segurança dos dois portos e para aprimorar a cooperação entre os participantes regionais envolvidos no grupo de Segurança de Infraestruturas Críticas do Setor de Transporte Aquaviário.

No Porto de Vitória, os integrantes da Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do GSI-PR, na manhã de terça-feira (11), conheceram o sistema Vessel Traffic Management Information System (VTMIS), que faz parte de um conjunto de ações denominadas “Inteligência Logística Portuária”.

Segundo o GSI, o VTMIS tem por objetivo ampliar a segurança da vida humana no mar e da navegação em áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de grandes proporções. “Este sistema que já equipa os principais terminais no mundo representa um significativo avanço tecnológico para os portos brasileiros”, explica o órgão presidencial.

Membros do GSI foram recebidos por funcionários da Vale no Porto de Tubarão Crédito: GSI/PR

No período da tarde, os representantes do GSI-PR foram recebidos no Complexo de Tubarão por funcionários da Vale . Por ocasião da visita técnica, foi apresentado pela mineradora os terminais marítimos e o Centro de Operações do complexo portuário, responsável por toda coordenação logística desde as minas de minério de ferro no Estado de Minas Gerais até a área portuária capixaba.

A comitiva do Gabinete de Segurança Institucional visitou também a Capitania dos Portos do Espírito Santo, a maior autoridade marítima da região.

PF-ES COMBATE CRIMINALIDADE NO MAR

“O Nepom tem realizado um importante trabalho na área de segurança portuária e marítima no Espírito Santo. Além de patrulhamentos preventivos, que contribuem para a prevenção a uma série de delitos, o Nepom tem combatido crimes ambientais praticados nos mares do Estado e o tráfico de drogas”, enumerou Ricas.