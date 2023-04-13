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Leonel Ximenes

Segurança da Presidência da República de olho nos portos do ES

Enviados do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) conheceram o sistema de segurança de complexos portuários

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

13 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manobra de navio carregado com containers no Porto de Vitória
Navio carregado com contêineres faz manobra na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR) visitaram nesta semana as instalações do Porto de Vitória (Vports) e do Complexo de Tubarão. O motivo alegado da visita foi o “acompanhamento de assuntos estratégicos afetos à segurança de infraestruturas críticas e à proteção da fronteira marítima”.
Segundo o site oficial da Presidência da República, a visita ao terminais portuários na cidade de Vitória ocorreu para que se aprofunde os conhecimentos sobre a importância do Porto de Vitória e do Complexo de Tubarão para a importação/exportação de produtos, acompanhar a situação de segurança dos dois portos e para aprimorar a cooperação entre os participantes regionais envolvidos no grupo de Segurança de Infraestruturas Críticas do Setor de Transporte Aquaviário.
No Porto de Vitória, os integrantes da Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do GSI-PR, na manhã de terça-feira (11), conheceram o sistema Vessel Traffic Management Information System (VTMIS), que faz parte de um conjunto de ações denominadas “Inteligência Logística Portuária”.

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Segundo o GSI, o VTMIS tem por objetivo ampliar a segurança da vida humana no mar e da navegação em áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de grandes proporções. “Este sistema que já equipa os principais terminais no mundo representa um significativo avanço tecnológico para os portos brasileiros”, explica o órgão presidencial.
Membros do GSI foram recebidos por funcionários da Vale no Porto de Tubarão
Membros do GSI foram recebidos por funcionários da Vale no Porto de Tubarão Crédito: GSI/PR
No período da tarde, os representantes do GSI-PR foram recebidos no Complexo de Tubarão por funcionários da Vale. Por ocasião da visita técnica, foi apresentado pela mineradora os terminais marítimos e o Centro de Operações do complexo portuário, responsável por toda coordenação logística desde as minas de minério de ferro no Estado de Minas Gerais até a área portuária capixaba.
A comitiva do Gabinete de Segurança Institucional visitou também a Capitania dos Portos do Espírito Santo, a maior autoridade marítima da região.

PF-ES COMBATE CRIMINALIDADE NO MAR

Procurado pela coluna, o superintendente da Polícia Federal no ES, Eugênio Ricas, informou que a PF não participou da agenda do GSI, mas elencou algumas atividades feitas pelo Nepom/ES, o Núcleo Especial de Polícia Marítima da PF no Estado.

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“O Nepom tem realizado um importante trabalho na área de segurança portuária e marítima no Espírito Santo. Além de patrulhamentos preventivos, que contribuem para a prevenção a uma série de delitos, o Nepom tem combatido crimes ambientais praticados nos mares do Estado e o tráfico de drogas”, enumerou Ricas.
O superintendente da PF no ES também destacou os resultados da ação policial nos corredores marítimos do Estado. “Em apoio às ações de investigação, o Nepom efetua mergulhos especializados a fim de localizar cocaína escondida nas caixas de mar dos navios atracados nos portos capixabas. Nos últimos 12 meses foram quase 2 toneladas da droga apreendidas no ES.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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