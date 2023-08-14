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Leonel Ximenes

No ES, uma cidade rica, mas violenta. Principalmente para os jovens

Município registrou 40 homicídios nos sete primeiros meses do ano, 5% a mais que no mesmo período de 2022

Públicado em 

14 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No total, o Estado investiu cerca de R$ 45 milhões, equivalente a 70% do valor do empreendimento
Inauguração do Aeroporto de Linhares Crédito: Geraldo Campos Jr.
Com economia forte, diversificada e sede de grandes empresas, o município de Linhares, no Norte do Estado, entretanto, apresenta alta nos homicídios neste ano, e as maiores vítimas da violência têm menos de 30 anos, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
No acumulado do ano, de janeiro a julho, a cidade registrou 40 ocorrências contra 38 do mesmo período de 2022, o que representa um crescimento de 5% dos incidentes.
Com relação às idades, a partir de levantamento da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), há predomínio de vítimas jovens.

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“O levantamento que temos corresponde até junho, quando a cidade acumulava 35 assassinatos. Desse total, 17 registros eram de pessoas com idades de até 29 anos, 15 estavam na faixa etária entre 31 e 55 anos e duas vítimas não tiveram suas idades registradas”, explicou o deputado.
As idades com mais casos de assassinatos em Linhares são as de 20 anos, com três ocorrências, seguidas pelas de 17, 25, 28, 31, 35, 38 e 39 anos, cada uma com dois casos. O bairro campeão de assassinatos, neste ano, é Nova Esperança, que já acumula sete homicídios.
Diante dessa situação, a Comissão de Segurança da Assembleia vai realizar audiência pública nesta quarta-feira (16), às 18h30, na Câmara de Linhares, para debater o tema na região.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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