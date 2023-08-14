No ES, uma cidade rica, mas violenta. Principalmente para os jovens

Inauguração do Aeroporto de Linhares Crédito: Geraldo Campos Jr.

No acumulado do ano, de janeiro a julho, a cidade registrou 40 ocorrências contra 38 do mesmo período de 2022, o que representa um crescimento de 5% dos incidentes.

Com relação às idades, a partir de levantamento da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa , presidida pelo deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), há predomínio de vítimas jovens.

“O levantamento que temos corresponde até junho, quando a cidade acumulava 35 assassinatos. Desse total, 17 registros eram de pessoas com idades de até 29 anos, 15 estavam na faixa etária entre 31 e 55 anos e duas vítimas não tiveram suas idades registradas”, explicou o deputado.

As idades com mais casos de assassinatos em Linhares são as de 20 anos, com três ocorrências, seguidas pelas de 17, 25, 28, 31, 35, 38 e 39 anos, cada uma com dois casos. O bairro campeão de assassinatos, neste ano, é Nova Esperança, que já acumula sete homicídios.