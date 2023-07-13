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Leonel Ximenes

Depois de anos, gasolina no ES fica mais cara que a do Rio de Janeiro

Unificação de impostos acabou beneficiando o Estado vizinho; preço médio no Espírito Santo está acima do índice nacional

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 03:11

Públicado em 

13 jul 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O preço da gasolina em um posto de Vila Velha (à esquerda) e na Via Dutra, no Rio
O preço da gasolina em um posto de Vila Velha (R$ 5,78) e na Via Dutra (R$ 5,39), no Rio Crédito: Divulgação
Além do fator violência, até pouco tempo atrás era comum motoristas em viagem evitarem passar pelo Rio de Janeiro por causa do alto preço dos combustíveis, até então um dos maiores do país.
Mas com a unificação dos impostos federais e estaduais sobre o produto, esse quadro mudou: o preço da gasolina no Estado vizinho, por exemplo, está, em média, mais barato que no Espírito Santo, depois de muitos anos.
A explicação é de ordem técnica, segundo argumenta o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES).
De acordo com a entidade, o Rio de Janeiro tinha preços maiores do que o Espírito Santo porque o ICMS no Estado vizinho era maior do que aqui. Porém, com a adoção da monofasia (incidência do imposto sobre um produto ou serviço uma única vez logo no início da cadeia), ou seja, com todos os Estados com o mesmo valor do imposto, essa diferença no preço dos combustíveis acabou. Os custos tributários agora são os mesmos.

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Com impostos unificados, Rio e ES, neste aspecto, se igualam na formação do preço final dos combustíveis.
Entretanto, o Rio de Janeiro passou a ter vantagem competitiva com o Espírito Santo em dois itens fundamentais: produção e armazenagem.
Diferentemente do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, que tem uma grande refinaria da Petrobras em Duque de Caxias, na região metropolitana da capital, é produtor de gasolina e diesel, o que confere uma vantagem de custo sobre o frete para o Estado fluminense.
O Sindipostos-ES chama a atenção também para a vantagem comparativa em armazenagem do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, pondera a entidade, a estrutura de armazenagem é deficitária em relação à demanda, sendo umas das mais caras do Brasil. E muitas vezes o transporte precisa ser feito por via terrestre, o que encarece significativamente o custo do produto.

O VALOR MÉDIO DA GASOLINA

Segundo levantamento no site da Petrobras, no período de coleta de 2 a 8 de julho, o preço médio do litro da gasolina no Brasil está em R$ 5,67. No Rio de Janeiro o valor é ligeiramente inferior: R$ 5,62. E no Espírito Santo, o litro, em média, custa R$ 5,89, bem acima da média nacional e do Estado vizinho.
Portanto, o Rio de Janeiro agora só perde no quesito violência. Pelo menos por enquanto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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