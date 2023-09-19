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Suspeito de roubo na Serra sorri para câmera e debocha durante prisão

Gabriel Pombal da Silva do Nascimento, de 21 anos, é suspeito de assaltar e ameaçar com faca manicure de 17 anos; vítima estava em videochamada com marido na hora do crime e jovem acabou preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2023 às 13:30

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 13:30

Durante sua prisão, antes de ser encaminhado a uma unidade prisional, Gabriel Pombal da Silva do Nascimento, de 21 anos, passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e, ao perceber que estava sendo filmado pela TV Gazeta, chegou a sorrir e cumprimentar a reportagem, com deboche. O jovem foi preso suspeito de roubar o celular de uma manicure, na Serra, e ameaçá-la com uma faca. Quem deteve o rapaz foi o marido na vítima. 
O caso aconteceu no bairro Residencial Jacaraípe, na segunda-feira (18). Para o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a manicure de 17 anos contou que abriu o salão há pouco mais de uma semana. 
"Depois que minha última cliente foi embora, eu parei para almoçar. Sentei na poltrona para comer e vi o homem passando. Já maldei no olhar dele. Liguei para meu marido, de chamada de vídeo, e vi a sombra dele (suspeito) ali, então só tive que manter a calma. Ele botou a faca no meu pescoço e mandou eu passar o celular. Eu estava muito calma, só ganhando tempo para meu marido vir logo", relatou.
O marido da manicure, de 24 anos, percebeu pela chamada de vídeo que a mulher estava com medo e foi até o salão de motocicleta. Logo na rua, ele encontrou o suspeito com o celular da esposa e o desarmou. 
A câmera de um comércio da frente mostrou alguns momentos (confira acima). Nas imagens, dá para ver o suspeito entrando no salão, saindo e sendo abordado pelo marido da manicure. Tudo durou aproximadamente três minutos.
"É muito difícil, estou morrendo de medo. Agora tenho que juntar dinheiro para colocar uma porta de vidro"
X. - Manicure, 17 anos, vítima de assalto
Ainda segundo apuração do repórter André Falcão, Gabriel é morador do bairro. Segundo a polícia, ele já foi preso várias vezes e chegou a levar um tiro na mão de traficantes da região, como punição por estar roubando no bairro. 
Gabriel foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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