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Residencial Jacaraípe

Marido percebe assalto por chamada de vídeo e salva esposa na Serra

Expressão facial de mulher durante ligação fez com que o homem fosse até o local e prendesse bandido
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 set 2023 às 10:05

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 10:05

Durante uma chamada de vídeo com o marido, a esposa percebeu que um suspeito se aproximava. Ela fez uma expressão de medo, o que acendeu o alerta no esposo. A vítima foi assaltada, mas o marido, desconfiado, foi até o local e conseguiu segurar o bandido e recuperar o celular. A cena aconteceu em Residencial Jacaraípe, na Serra, na segunda-feira (18). O ladrão foi preso.
As informações são do boletim de ocorrência da Polícia Militar. O marido, de 24 anos, contou aos agentes que estava em videochamada com a esposa quando ela percebeu a aproximação de um rapaz. Nesse momento, ela teria feito uma expressão demonstrando medo.
O marido resolveu ir até o local de trabalho da mulher, onde ela estava, e encontrou o suspeito nas redondezas, com o celular da esposa.
O homem segurou o suspeito, que estava até com uma faca no bolso da bermuda, até a chegada da Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra. O criminoso, de 21 anos, foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Marido percebe assalto por chamada de vídeo e salva esposa na Serra

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