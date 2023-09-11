Juíza do ES acompanha investigação sobre assassinato que chocou o país

A Comissão, instituída pela Portaria da Presidência do CNJ nº 209, de 28 de agosto de 2023, tem como atribuições colaborar, mediante o estabelecimento de articulação interinstitucional, com o trabalho que está sendo executado para a apuração dos fatos, propor medidas para aprimorar e agilizar o julgamento e contribuir para a mediação de conflitos envolvendo comunidades quilombolas, notadamente o caso do Quilombo Pitanga dos Palmares (BA).
No dia 4 de setembro, três homens foram presos na Bahia
pelo envolvimento na morte da líder quilombola e ialorixá Bernadete Pacífico. Segundo a Secretaria de Segurança Pública baiana, a polícia apurou que os envolvidos são integrantes de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas e homicídios na região de Simões Filho. Ao menos, mais um suspeito, que seria o segundo executor do crime, é procurado pela investigação.
Além da magistrada do Espírito Santo, também integram a Comissão o conselheiro e ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, como coordenador; o conselheiro João Paulo Schoucair, o desembargador do TJPR Fernando Prazeres, a desembargadora federal do TRF-3 Daldice Maria Santana de Almeida, o juiz auxiliar da Presidência do CNJ Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, a juíza auxiliar da Presidência do Conselho Fabiane Pieruccini, e o juiz do TJSP Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior.