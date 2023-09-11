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Leonel Ximenes

Juíza do ES acompanha investigação sobre assassinato que chocou o país

Magistrada capixaba foi designada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para integrar colegiado que apura os fatos relacionados ao homicídio

Públicado em 

11 set 2023 às 12:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Direito
Gisele Souza de Oliveira é coordenadora das Varas Criminais e de Execuções Penais e titular da 4ª Vara Criminal de Vitória Crédito: Arquivo pessoal
A juíza Gisele Souza de Oliveira, coordenadora das Varas Criminais e de Execuções Penais e titular da 4ª Vara Criminal de Vitória, foi designada pela presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Rosa Weber, para integrar a comissão que vai acompanhar as apurações dos fatos relacionados ao covarde assassinato da líder quilombola e religiosa Bernadete Pacífico, ocorrido em 17 de agosto, na Cidade de Simões Filho, na Bahia.
O Observatório das Causas de Grande Repercussão é formado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Familiares relataram que Mãe Bernadete sofria ameaças há pelo menos dois meses. Ela falou sobre isso durante um encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do CNJ, Rosa Weber, em julho deste ano.
"Este trabalho, além de uma grande honra pelo reconhecimento que traz em si, é uma excelente oportunidade de mergulhar no contexto das lutas históricas da população quilombola e entender o contexto de múltiplas violações de direitos e ameaças que essa comunidade tradicional sofre atualmente em nosso país"
Gisele Souza de Oliveira - Juíza capixaba
A Comissão, instituída pela Portaria da Presidência do CNJ nº 209, de 28 de agosto de 2023, tem como atribuições colaborar, mediante o estabelecimento de articulação interinstitucional, com o trabalho que está sendo executado para a apuração dos fatos, propor medidas para aprimorar e agilizar o julgamento e contribuir para a mediação de conflitos envolvendo comunidades quilombolas, notadamente o caso do Quilombo Pitanga dos Palmares (BA).

TRÊS SUSPEITOS FORAM PRESOS

No dia 4 de setembro, três homens foram presos na Bahia pelo envolvimento na morte da líder quilombola e ialorixá Bernadete Pacífico. Segundo a Secretaria de Segurança Pública baiana, a polícia apurou que os envolvidos são integrantes de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas e homicídios na região de Simões Filho. Ao menos, mais um suspeito, que seria o segundo executor do crime, é procurado pela investigação.
Além da magistrada do Espírito Santo, também integram a Comissão o conselheiro e ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, como coordenador; o conselheiro João Paulo Schoucair, o desembargador do TJPR Fernando Prazeres, a desembargadora federal do TRF-3 Daldice Maria Santana de Almeida, o juiz auxiliar da Presidência do CNJ Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, a juíza auxiliar da Presidência do Conselho Fabiane Pieruccini, e o juiz do TJSP Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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