Aquaviário: 1° barco com dois andares vai homenagear Morro do Moreno

O quarto barco do aquaviário, o primeiro do sistema a ter dois andares, foi batizado de Morro do Moreno, em homenagem a um dos pontos turísticos mais conhecidos de Vila Velha. A novidade foi anunciada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à Rádio CBN Vitória na quarta-feira (24). Como noticiado por A Gazeta, a embarcação deve chegar até o fim do primeiro semestre (final de junho).
Damasceno explicou que o barco está sendo construído na Bahia. Ele terá dois andares e fará o trajeto entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.
"O novo barco está em Ilhéus (BA), ele foi fabricado lá, é 100% novo, de dois andares e vai funcionar entre a Prainha (Vila Velha) e Praça do Papa (Vitória). Esse barco está aguardando uma vistoria de mar da Marinha, porque tem que fazer uma questão de flutuabilidade, inclinação. Assim que nós conseguirmos fazer o teste e fechar a documentação, o barco vem para o Espírito Santo"
Os outros três barcos também fazem homenagens a pontos turísticos capixabas: Moxuara, Penedo e Fonte Grande. Já as estações homenageiam políticos capixabas: Prefeito Aloízio Santos (Porto de Santana, Cariacica), Governador Albuíno Azeredo (Prainha, Vila Velha) e Prefeito Setembrino Pelissari (Praça do Papa, Vitória).
Aquaviário - primeiro barco com dois andares vai homenagear Morro do Moreno