Aquaviário: 1° barco com dois andares vai homenagear Morro do Moreno

"O novo barco está em Ilhéus (BA), ele foi fabricado lá, é 100% novo, de dois andares e vai funcionar entre a Prainha (Vila Velha) e Praça do Papa (Vitória). Esse barco está aguardando uma vistoria de mar da Marinha, porque tem que fazer uma questão de flutuabilidade, inclinação. Assim que nós conseguirmos fazer o teste e fechar a documentação, o barco vem para o Espírito Santo"