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Apoio federal

Aquaviário ganhará 5 novas estações em 3 cidades em obras do PAC no ES

Espírito Santo vai receber R$ 30 milhões para as obras. Estão previstos novos pontos de embarque e desembarque em Vitória, Vila Velha e Cariacica
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 jul 2024 às 14:04

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 14:04

Aquaviário
Aquaviário faz conexão de Vitória com as cidades de Vila Velha e Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Grande Vitória vai ganhar cinco novas estações do Sistema Aquaviário. A construção dos locais de embarque e desembarque do modal será possível com a verba de R$ 30 milhões recebida pelo governo do Espírito Santo dentro do Novo PAC Seleções, divulgado nesta sexta-feira (26) em Brasília. 
Os novos pontos devem ser implantadas na Rodoviária da Vitória, na altura da Praça PIO XII, no Centro; e próximo ao antigo Terminal Dom Bosco. Em Vila Velha, uma estrutura será criada na altura do Museu da Vale. Em Cariacica, a Orla de Porto de Santana será atendida pelo serviço de transporte coletivo.
As obras fazem parte da seleção de Mobilidade - Grandes e Médias Cidades, da qual se priorizam obras voltadas ao transporte coletivo que atendem grandes centros urbanos, reduzindo o tempo de viagem e a emissão de poluentes, bem como a mobilidade ativa. O governador Renato Casagrande esteve em Brasília para a apresentação do resultado do PAC.
“Após mais de duas décadas sem o serviço, nós retomamos o Sistema Aquaviário em agosto do ano passado, muito mais moderno. Os barcos têm ar-condicionado, bicicletário, wi-fi e integração com o Transcol. Agora, o Estado foi contemplado com recursos para ampliar esse serviço com mais cinco estações que vão contribuir para que mais pessoas possam utilizá-lo. Porque além da mobilidade, o Aquaviário é uma grande oportunidade para o turismo”, afirmou o governador Casagrande.

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Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três estações de embarque: uma em Porto de Santana, em Cariacica, uma na Praça do Papa, em Vitória, e uma na Prainha, em Vila Velha. Os pontos onde ficam as estações foram definidos após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias ou ciclorrotas, impactos socioambientais, entre outros motivos.
A tarifa é a mesma do Transcol, ou seja R$ 4,70, e os dois sistemas são integrados. Quem iniciar a viagem em uma linha do Transcol e for concluir o trajeto com o Aquaviário (ou vice-versa), pagará a tarifa somente no primeiro embarque. Para isso, será necessária a utilização do CartãoGV.
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