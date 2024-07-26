Aquaviário ganhará 5 novas estações em 3 cidades em obras do PAC no ES

Aquaviário faz conexão de Vitória com as cidades de Vila Velha e Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Grande Vitória vai ganhar cinco novas estações do Sistema Aquaviário . A construção dos locais de embarque e desembarque do modal será possível com a verba de R$ 30 milhões recebida pelo governo do Espírito Santo dentro do Novo PAC Seleções, divulgado nesta sexta-feira (26) em Brasília.

Os novos pontos devem ser implantadas na Rodoviária da Vitória, na altura da Praça PIO XII, no Centro; e próximo ao antigo Terminal Dom Bosco. Em Vila Velha, uma estrutura será criada na altura do Museu da Vale. Em Cariacica, a Orla de Porto de Santana será atendida pelo serviço de transporte coletivo.

As obras fazem parte da seleção de Mobilidade - Grandes e Médias Cidades, da qual se priorizam obras voltadas ao transporte coletivo que atendem grandes centros urbanos, reduzindo o tempo de viagem e a emissão de poluentes, bem como a mobilidade ativa. O governador Renato Casagrande esteve em Brasília para a apresentação do resultado do PAC.

“Após mais de duas décadas sem o serviço, nós retomamos o Sistema Aquaviário em agosto do ano passado, muito mais moderno. Os barcos têm ar-condicionado, bicicletário, wi-fi e integração com o Transcol. Agora, o Estado foi contemplado com recursos para ampliar esse serviço com mais cinco estações que vão contribuir para que mais pessoas possam utilizá-lo. Porque além da mobilidade, o Aquaviário é uma grande oportunidade para o turismo”, afirmou o governador Casagrande.

Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três estações de embarque: uma em Porto de Santana, em Cariacica, uma na Praça do Papa, em Vitória, e uma na Prainha, em Vila Velha. Os pontos onde ficam as estações foram definidos após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias ou ciclorrotas, impactos socioambientais, entre outros motivos.

A tarifa é a mesma do Transcol, ou seja R$ 4,70, e os dois sistemas são integrados. Quem iniciar a viagem em uma linha do Transcol e for concluir o trajeto com o Aquaviário (ou vice-versa), pagará a tarifa somente no primeiro embarque. Para isso, será necessária a utilização do CartãoGV.