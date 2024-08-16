Faculdades de Cariacica vão oferecer vagas no curso de Medicina Crédito: Divulgação

O município de Cariacica vai ganhar dois novos cursos de Medicina em faculdades particulares, e os vestibulares para ingresso nas primeiras turmas já ocorrem entre o final de agosto e início de setembro. As graduações serão oferecidas pela Faesa, no campus de Alto Laje, e também pela Multivix, no bairro São Geraldo.

Duas portarias publicadas pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial da União, aprovam a criação dos cursos. Serão 60 vagas anuais para cada uma das faculdades.

Para o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, a implantação do curso de Medicina da Multivix em Cariacica representa um novo capítulo na história da instituição. Atualmente, ele é ofertado na Faculdade Multivix Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Serra. O de São Mateus, inclusive, também é recente e teve o primeiro vestibular realizado no mês passado.

Cariacica é a terceira cidade mais populosa do Espírito Santo, de acordo com os dados do Censo de 2022 do IBGE, sendo 353.510 pessoas. Para o diretor da Multivix, além do cenário positivo de expansão, a cidade faz limite com todas as outras da Grande Vitória e está no encontro das BR 101 e BR 262, ponto central para o escoamento de mercadorias e exportação.

Your browser does not support the audio element. Cariacica terá dois novos cursos de Medicina após sinal verde do MEC

"Nosso objetivo é promover o desenvolvimento e ampliar o acesso da população à educação de qualidade. A chegada do curso de Medicina ao município trará inúmeros benefícios, desde a criação de empregos até a melhoria dos serviços de saúde. Estamos empenhados em garantir que essa nova oferta acadêmica tenha impacto profundo e benéfico em toda a comunidade", destacou.

Já a Faesa abre a sua primeira turma de Medicina no campus de Cariacica . A faculdade, que atua há 52 anos no Estado, fez investimento de R$ 23 milhões para o curso. A graduação será ofertada no campus de Cariacica, onde os estudantes contarão com uma estrutura totalmente nova, com tecnologia de ponta, montada especialmente para atender as demandas da área. As inscrições para o vestibular já estão abertas para o preenchimento de 60 vagas.

O reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, destaca que o curso de Medicina traz a excelência da instituição na formação de profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento social por meio do conhecimento.

“A abertura do curso de Medicina da Faesa deve atrair estudantes de todo o Espírito Santo e de outras regiões próximas, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro para o Estado. As atividades vão beneficiar a população por meio dos serviços de saúde prestados por alunos e professores em suas práticas, além de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região de Cariacica. A excelência Faesa, que já é conhecida pela sociedade, agora também proporcionará o sonho de jovens que querem se tornar médicos, com uma formação diferenciada, preparados para os desafios do mercado de trabalho”, destaca.

Vestibular

Faesa

Vestibular : dia 8 de setembro, com 60 vagas. Provas objetiva e discursiva

: dia 8 de setembro, com 60 vagas. Provas objetiva e discursiva Inscrições: Vão até 30 de agosto e podem ser feitas pelo site www.faesa.br

Vão até 30 de agosto e podem ser feitas pelo site www.faesa.br Resultado: 13 de setembro



13 de setembro Início das aulas: 23 de setembro



23 de setembro Mensalidade: R$ 9.985,00

Multivix