O município de Cariacica vai ganhar dois novos cursos de Medicina em faculdades particulares, e os vestibulares para ingresso nas primeiras turmas já ocorrem entre o final de agosto e início de setembro. As graduações serão oferecidas pela Faesa, no campus de Alto Laje, e também pela Multivix, no bairro São Geraldo.
Duas portarias publicadas pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial da União, aprovam a criação dos cursos. Serão 60 vagas anuais para cada uma das faculdades.
Para o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, a implantação do curso de Medicina da Multivix em Cariacica representa um novo capítulo na história da instituição. Atualmente, ele é ofertado na Faculdade Multivix Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Serra. O de São Mateus, inclusive, também é recente e teve o primeiro vestibular realizado no mês passado.
Cariacica é a terceira cidade mais populosa do Espírito Santo, de acordo com os dados do Censo de 2022 do IBGE, sendo 353.510 pessoas. Para o diretor da Multivix, além do cenário positivo de expansão, a cidade faz limite com todas as outras da Grande Vitória e está no encontro das BR 101 e BR 262, ponto central para o escoamento de mercadorias e exportação.
Cariacica terá dois novos cursos de Medicina após sinal verde do MEC
"Nosso objetivo é promover o desenvolvimento e ampliar o acesso da população à educação de qualidade. A chegada do curso de Medicina ao município trará inúmeros benefícios, desde a criação de empregos até a melhoria dos serviços de saúde. Estamos empenhados em garantir que essa nova oferta acadêmica tenha impacto profundo e benéfico em toda a comunidade", destacou.
Já a Faesa abre a sua primeira turma de Medicina no campus de Cariacica. A faculdade, que atua há 52 anos no Estado, fez investimento de R$ 23 milhões para o curso. A graduação será ofertada no campus de Cariacica, onde os estudantes contarão com uma estrutura totalmente nova, com tecnologia de ponta, montada especialmente para atender as demandas da área. As inscrições para o vestibular já estão abertas para o preenchimento de 60 vagas.
O reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, destaca que o curso de Medicina traz a excelência da instituição na formação de profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento social por meio do conhecimento.
“A abertura do curso de Medicina da Faesa deve atrair estudantes de todo o Espírito Santo e de outras regiões próximas, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro para o Estado. As atividades vão beneficiar a população por meio dos serviços de saúde prestados por alunos e professores em suas práticas, além de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região de Cariacica. A excelência Faesa, que já é conhecida pela sociedade, agora também proporcionará o sonho de jovens que querem se tornar médicos, com uma formação diferenciada, preparados para os desafios do mercado de trabalho”, destaca.
Vestibular
Faesa
- Vestibular: dia 8 de setembro, com 60 vagas. Provas objetiva e discursiva
- Inscrições: Vão até 30 de agosto e podem ser feitas pelo site www.faesa.br
- Resultado: 13 de setembro
- Início das aulas: 23 de setembro
- Mensalidade: R$ 9.985,00
Multivix
- Vestibular: dia 31 de agosto, com oferta de 60 vagas, no campus de Cariacica
- Inscrições: entre os dias 17 e 27 de agosto, no site http://multivix.edu.br/
- Resultado: será divulgado no dia 2 de setembro
- Matrículas: de 3 a 5 de setembro
- Início das aulas: 9 de setembro
- Mensalidade: Não foi informado