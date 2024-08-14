Ensino médio do Espírito Santo está entre os melhores do país Crédito: Divulgação

Os resultados preliminares do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), colocaram o Espírito Santo entre os Estados com melhor ensino médio do país. Diante dos bons índices alcançados na avaliação, o governo do Estado prevê a abertura de mais 30 escolas de tempo integral no próximo ano.

Quando consideradas apenas as escolas no modelo tradicional, a nota alcançada pelo Espírito Santo é 4,8, envolvendo os níveis de aprendizagem e aprovação. Esse resultado garantiu ao Estado a segunda colocação geral, atrás apenas do Paraná (4,9). Contudo, quando também são analisadas as escolas em que o ensino médio é integrado ao ensino profissionalizante, o Espírito Santo tem a melhor nota do Brasil (4,8), empatando com Goiás.

O resultado foi comemorado pelo governo capixaba, que considera que a combinação de dados permite ter um panorama mais completo do resultado real da educação capixaba.

Melhor aprendizagem do Brasil no Ensino Médio! O Espírito Santo é 1º lugar no Ideb 2023 no ensino médio, 5º lugar no ensino fundamental 1 e 3º lugar no ensino fundamental 2, destacando-se como referência nacional em educação. Esse resultado reflete o empenho de nossos educadores… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 14, 2024

Conforme explicou o secretário de Estado da Educação, Victor de Angelo, hoje as matrículas das escolas que capacitam os alunos tecnicamente em paralelo com a educação convencional, a exemplo das escolas em tempo integral, representam cerca de 27% da base total de alunos de ensino médio em território capixaba.

Your browser does not support the audio element. Com bom resultado no Ideb, ES planeja ter mais 30 escolas de tempo integral

“A gente já tem indicadores mostrando como as nossas escolas em tempo integral têm resultados de aprendizagem melhores do que as escolas regulares de tempo parcial. Então, quando consideramos toda a oferta (de ensino médio) na nossa rede, nós temos a melhor nota do Brasil no ensino médio, o que mostra o acerto dessa política”, pontuou De Angelo.

Para o próximo ano, de acordo com o governador Renato Casagrande, a meta é que entre 20 e 30 novas escolas em tempo integral sejam criadas no Estado, muitas vinculando o ensino médio ao profissionalizante.