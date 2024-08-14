Ideb 2023: ensino médio do ES está entre os melhores do país

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), levantamento que mede a qualidade da educação no Brasil e divulgado nesta quarta-feira (14), mostra que o Espírito Santo ficou na segunda colocação nacional na classificação de aprendizagem do ensino médio, com 4,8 pontos, atrás apenas do Paraná, que alcançou 4,9 pontos.

A nota do ensino médio do Estado subiu em relação ao último levantamento, de 2021, quando a nota foi 4,5, a terceira maior do país. Neste ano, o Espírito Santo retomou a nota de 2019, que também tinha sido 4,8. Naquele ano, o Espírito Santo estava no primeiro lugar, empatado com Goiás.

De acordo com dados do Inep, considerando o ensino médio tradicional e o médio integrado à educação profissional, o Espírito Santo tem o melhor resultado do país, com nota 4,8, ficando no primeiro lugar empatado com Goiás.

De acordo com o indicador, o Estado alcançou 6,3 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), atingindo a meta estabelecida para o primeiro ciclo do Ideb (2007-2021). Nos anos finais (6º ao 9º), o Estado registrou 5,3 pontos.

O Ideb, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), considera o desempenho dos estudantes principalmente em disciplinas como matemática e língua portuguesa, feito através do Sistema de Avaliação de Educação Básica (Saeb), além de avaliar o fluxo escolar de colégios de cada município brasileiro.