Quatro apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena e vão receber  R$ 40 mil

Quatro apostas do ES acertaram a quina da Mega-Seno. Prêmio segue acumulado Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quatro apostadores do Espírito Santo quase amanheceram milionários nesta quarta-feira (14). Duas apostas feitas na Serra, uma em Cariacica e outra em Vila Velha fizeram a quina da Mega-Sena e vão receber R$ 40.942 cada. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2761, sorteadas nesta terça-feira (13).

Os números sorteados foram: 03, 22, 34, 44, 49 e 57. Com isso, o prêmio para o próximo concurso, a ser sorteado na quinta-feira (15), está estimado em R$ 50 milhões.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet, no site da Caixa. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h.