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Entenda o Ideb, índice que mede a qualidade da educação no Brasil

Indicador do MEC é produzido a cada dois anos e avalia desempenho no ensino fundamental e no ensino médio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2024 às 14:44

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 14:44

SÃO PAULO - O resultado de 2023 do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), indicador que mede a qualidade do aprendizado no Brasil, foi divulgado nesta quarta-feira (14) pelo governo federal.

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O índice é produzido a cada dois anos para os anos iniciais (5º ano) e finais (9º ano) do ensino fundamental e também para o 3º ano do ensino médio. Veja a seguir.

O que é?

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado pelo Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação, em 2007 para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O indicador é calculado para cada escola, município e Estado, além de ter médias nacionais.

Como é calculado?

O Ideb é formado por dois fatores:
  1. Desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica); as provas de matemática e português são aplicadas a cada dois anos; 
  2. Taxas de aprovação escolar.
Com esses dois componentes é calculado o índice, que varia de 0 a 10.

O Ideb estabelce metas?

Sim. Quando o indicador foi criado, foram estabelecidas metas para ser alcançadas até 2021: para os anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) a perspectiva era que o país alcançasse uma média igual ou superior a 6. Para os anos finais (do 6º ao 9º ano), a meta era alcançar a média de 5,5
Já ara o ensino médio, a meta era de 5,2 pontos. Cada escola também teve metas calculadas individualmente.
Como as metas não houve a formulação de um novo modelo do Ideb, só há metas até 2021. Assim, nesta edição de 2023 o indicador não há metas para serem alcançadas.

Quais são as críticas ao Ideb?

A principal crítica é de que o indicador é de difícil interpretação e, por isso, pouco ajuda gestores escolares e professores a entender o nível de aprendizado de seus estudantes e como esses resultados podem indicar melhores estratégias de ensino.
Especialistas também avaliam que as metas e a forma de avaliação do Saeb estão defasadas e não refletem o que atualmente é considerado uma aprendizagem adequada. Ainda há críticas ao formato de cálculo do Ideb, que não mede as desigualdades educacionais. Assim, a busca pela melhora no indicador pode levar as redes de ensino à exclusão de estudantes com mais dificuldade.

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