Aula de Matemática: ensino médio do Estado obteve a nota 286,96 no Saeb Crédito: Freepik

Os alunos do ensino médio do Espírito Santo conquistaram a melhor nota em Matemática do país no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023, aplicado a alunos do último ano. A avaliação também apura o conhecimento dos alunos em Língua Portuguesa e, nesse quesito, o Estado teve a terceira melhor nota.

Em Matemática, a nota foi 286,96 e em Língua Portuguesa, 287,16. O resultado levou à conquista da maior nota média padronizada do Saeb no país, em que o Espírito Santo obteve o índice de 5,02. O resultado é referente às redes pública e privada, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, os dados apresentados pelo Inep mostram que o Espírito Santo foi um dos Estados que mais avançou e que tem a maior aprendizagem do Brasil.

"Temos as escolas que mais ensinam no Brasil e o resultado é muito importante. Em 2019 o Espírito Santo também havia conseguido esse resultado pela primeira vez, passando a barreira dos 5 pontos na nota média e agora fez mais uma vez", destaca.

Your browser does not support the audio element. Ideb 2023: ensino médio do ES tem melhor resultado em Matemática no país

Os resultados do Ideb colocam em geral do Espírito Santo nas primeiras posições no ensino médio do país. O Estado está em segundo lugar no ensino médio geral, com 4,8, atrás do Paraná, com 4,9. Considerando o ensino médio tradicional e o médio integrado à educação profissional, o Espírito Santo tem o melhor resultado do país, com nota 4,8, ficando no primeiro lugar empatado com Goiás.

O indicador é produzido a cada dois anos para os anos iniciais (5º ano) e finais (9º ano) do ensino fundamental e também para o 3º ano do ensino médio. O índice é calculado a partir de dois componentes: a taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em uma avaliação de Matemática e Português.

De acordo com o indicador, de forma geral, Espírito Santo alcançou 6,3 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), atingindo a meta estabelecida para o Estado no primeiro ciclo do Ideb (2007-2021). Nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, o Estado registrou 5,3 pontos e no ensino médio, 4,8 pontos, ficando abaixo das metas projetadas nessas duas etapas, que eram de 5,8 para o ensino fundamental e de 5,6 para o médio.