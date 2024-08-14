Os alunos do ensino médio do Espírito Santo conquistaram a melhor nota em Matemática do país no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023, aplicado a alunos do último ano. A avaliação também apura o conhecimento dos alunos em Língua Portuguesa e, nesse quesito, o Estado teve a terceira melhor nota.
Em Matemática, a nota foi 286,96 e em Língua Portuguesa, 287,16. O resultado levou à conquista da maior nota média padronizada do Saeb no país, em que o Espírito Santo obteve o índice de 5,02. O resultado é referente às redes pública e privada, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Para o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, os dados apresentados pelo Inep mostram que o Espírito Santo foi um dos Estados que mais avançou e que tem a maior aprendizagem do Brasil.
"Temos as escolas que mais ensinam no Brasil e o resultado é muito importante. Em 2019 o Espírito Santo também havia conseguido esse resultado pela primeira vez, passando a barreira dos 5 pontos na nota média e agora fez mais uma vez", destaca.
Ideb 2023: ensino médio do ES tem melhor resultado em Matemática no país
Os resultados do Ideb colocam em geral do Espírito Santo nas primeiras posições no ensino médio do país. O Estado está em segundo lugar no ensino médio geral, com 4,8, atrás do Paraná, com 4,9. Considerando o ensino médio tradicional e o médio integrado à educação profissional, o Espírito Santo tem o melhor resultado do país, com nota 4,8, ficando no primeiro lugar empatado com Goiás.
O indicador é produzido a cada dois anos para os anos iniciais (5º ano) e finais (9º ano) do ensino fundamental e também para o 3º ano do ensino médio. O índice é calculado a partir de dois componentes: a taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em uma avaliação de Matemática e Português.
De acordo com o indicador, de forma geral, Espírito Santo alcançou 6,3 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), atingindo a meta estabelecida para o Estado no primeiro ciclo do Ideb (2007-2021). Nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, o Estado registrou 5,3 pontos e no ensino médio, 4,8 pontos, ficando abaixo das metas projetadas nessas duas etapas, que eram de 5,8 para o ensino fundamental e de 5,6 para o médio.
Para o ministro da Educação, Camilo Santana, os dados divulgados nesta quarta-feira (14) mostram que a educação profissional e tecnológica (EPT) integrada ao ensino médio apresentou melhores índices em relação ao ensino médio regular, na última medição. “Houve um esforço dos Estados brasileiros para ampliar sua rede de ensino médio técnico integrado, como uma estratégia estabelecida pelo governo. E o que o Ideb apresenta para nós é uma melhora efetiva nos indicadores educacionais para os Estados que apostaram nessa modalidade”, aponta Santana.