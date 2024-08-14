Suzano abre Programa Trainee com oportunidades para o ES

Sede da Suzano, em Aracruz Crédito: Suzano/ Divulgação

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Trainee Cara do Futuro. São 33 vagas distribuídas pelos Estados do Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão e São Paulo. Os candidatos podem escolher entre as três frentes de atuação: florestal, industrial e corporativo.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 em cursos de bacharelado ou licenciatura. Além disso, o inglês não é pré-requisito de seleção para posições sem contato com o time internacional e também é importante ter disponibilidade para mudança, já que as oportunidades são para diversas cidades do país.

Os interessados têm até o dia 13 de setembro para garantir a participação no processo seletivo. O atendimento ocorre no site oficial do programa.

O processo seletivo será 100% on-line e contará com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa –, desafios on-line, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, painéis e entrevistas. O resultado será divulgado na segunda quinzena de novembro, com previsão de início das atividades em 20 de janeiro de 2025.