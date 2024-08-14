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33 vagas

Suzano abre Programa Trainee com oportunidades para o ES

Candidatos precisam ter mais de 18 anos e previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 em cursos de bacharelado ou licenciatura
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 ago 2024 às 11:45

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 11:45

Sede da Suzano, em Aracruz
Sede da Suzano, em Aracruz Crédito: Suzano/ Divulgação
A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Trainee Cara do Futuro. São 33 vagas distribuídas pelos Estados do Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão e São Paulo. Os candidatos podem escolher entre as três frentes de atuação: florestal, industrial e corporativo.
Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 em cursos de bacharelado ou licenciatura. Além disso, o inglês não é pré-requisito de seleção para posições sem contato com o time internacional e também é importante ter disponibilidade para mudança, já que as oportunidades são para diversas cidades do país.
Os interessados têm até o dia 13 de setembro para garantir a participação no processo seletivo. O atendimento ocorre no site oficial do programa. 
O processo seletivo será 100% on-line e contará com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa –, desafios on-line, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, painéis e entrevistas. O resultado será divulgado na segunda quinzena de novembro, com previsão de início das atividades em 20 de janeiro de 2025.
Os profissionais recebem remuneração competitiva com o mercado; vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais; no Natal, ganha um vale para ajudar na ceia; vale-transporte ou fretado nas unidades industriais; Previdência Privada, entre outros benefícios.

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