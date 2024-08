Fortlev, Vale, Biancogrês e Fibrasa abrem novas vagas de emprego no ES

Além dos postos de trabalho, há oportunidades para pessoas com deficiência, estágio e afirmativas para mulheres; veja como participar de cada processo seletivo

Fortlev, Fortlev Solar, Vale, Biancogrês e Fibrasa estão com vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar com carteira assinada na Grande Vitória. Além dos postos de trabalho, há oportunidades para pessoas com deficiência, estágio e afirmativas para mulheres. Há chances profissionais de vários níveis de escolaridade.