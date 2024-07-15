Fábrica de sorvete abre vagas de emprego no sul do ES

O Grupo Lamoia, dono das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, está com vagas de emprego abertas no Sul do Espírito Santo. As oportunidades são para trabalhar na fábrica e na área administrativa da empresa que funciona em Piúma.
A oferta é de 17 postos para diversos cargos como auxiliar de produção, auxiliar de serralheria, projetista, gerente Financeiro e contador. A companhia oferece salário compatível com o mercado, auxílio-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.
Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando o nome do cargo no campo do assunto.
De acordo com a empresa, o cargo de projetista exige que o candidato tenha experiência em AutoCAD e SketchUp. E para os cargos gerente e contador, o interessado na função precisa ter formação superior nas áreas relacionadas.
Confira as vagas
- Auxiliar de produção (10)
- Auxiliar de serralheria (2)
- Projetista (1)
- Operador de ETE (1)
- Gerente financeiro (1)
- Gerente de logística (1)
- Contador (1)