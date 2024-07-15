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Piúma

Fábrica de sorvete abre vagas de emprego no sul do ES

Há chances para cargos como auxiliar de produção, projetista, gerente Financeiro e contador. Empresa oferece salário compatível com o mercado, entre outros benefícios
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jul 2024 às 14:02

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 14:02

Polo Industrial Grupo Lamoia em Piúma
Polo Industrial Grupo Lamoia em Piúma Crédito: Divulgação
O Grupo Lamoia, dono das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, está com vagas de emprego abertas no Sul do Espírito Santo. As oportunidades são para trabalhar na fábrica e na área administrativa da empresa que funciona em Piúma.
A oferta é de 17 postos para diversos cargos como auxiliar de produção, auxiliar de serralheria, projetista, gerente Financeiro e contador. A companhia oferece salário compatível com o mercado, auxílio-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.
Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando o nome do cargo no campo do assunto.
De acordo com a empresa, o cargo de projetista exige que o candidato tenha experiência em AutoCAD e SketchUp. E para os cargos gerente e contador, o interessado na função precisa ter formação superior nas áreas relacionadas.

Confira as vagas

  • Auxiliar de produção (10)
  • Auxiliar de serralheria (2)
  • Projetista (1)
  • Operador de ETE (1)
  • Gerente financeiro (1)
  • Gerente de logística (1)
  • Contador (1)

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