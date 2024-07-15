Fábrica de sorvete abre vagas de emprego no sul do ES

A oferta é de 17 postos para diversos cargos como auxiliar de produção, auxiliar de serralheria, projetista, gerente Financeiro e contador. A companhia oferece salário compatível com o mercado, auxílio-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail, colocando o nome do cargo no campo do assunto.

De acordo com a empresa, o cargo de projetista exige que o candidato tenha experiência em AutoCAD e SketchUp. E para os cargos gerente e contador, o interessado na função precisa ter formação superior nas áreas relacionadas.