Mais de 5 mil vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Oportunidades para eletricistas nas agências do Sine Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.413 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 291. Há oportunidades para agente de reciclagem de materiais, ajudante de obras, analista de suporte, auxiliar de crédito, carpinteiro, costureira de máquina de overloque, motorista de caminhão, representante comercial autônomo, entre outras chances. 291. Há oportunidades para agente de reciclagem de materiais, ajudante de obras, analista de suporte, auxiliar de crédito, carpinteiro, costureira de máquina de overloque, motorista de caminhão, representante comercial autônomo, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.011, das quais 196 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para frentista, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, entregador, ajudante de lanchonete, recepcionista, caixa, montador, maçariqueiro, auxiliar de limpeza, entre outros postos.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.034. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, fiscal de loja, motorista de caminhão, operador de telemarketing ativo e receptivo, técnico de tubulação, entre outras chances. 2.034. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, fiscal de loja, motorista de caminhão, operador de telemarketing ativo e receptivo, técnico de tubulação, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 333. Há oportunidades para auxiliar de barman, auxiliar de crédito, auxiliar de armazenamento, frentista, porteiro, promotor de vendas, repositor em supermercado, técnico em manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 333. Há oportunidades para auxiliar de barman, auxiliar de crédito, auxiliar de armazenamento, frentista, porteiro, promotor de vendas, repositor em supermercado, técnico em manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 416. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, armador de ferragens, arrematadeira, atendente de lojas e mercados, auxiliar de logística, balconista, eletricista, encanador, motorista carreteiro, operador de caixa, entre outras chances. 416. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, armador de ferragens, arrematadeira, atendente de lojas e mercados, auxiliar de logística, balconista, eletricista, encanador, motorista carreteiro, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 78. Há oportunidades para analista socioambiental, soldador, montador de estruturas metálicas, ajudante de montagem, mecânico de manutenção de máquinas, ajudante de cozinha, entre outras chances. 78. Há oportunidades para analista socioambiental, soldador, montador de estruturas metálicas, ajudante de montagem, mecânico de manutenção de máquinas, ajudante de cozinha, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 203. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, aplicador de resina, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, coletor de materiais recicláveis, entre outros postos. 203. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, aplicador de resina, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, coletor de materiais recicláveis, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 132. Há oportunidades para atendente balconista, auxiliar de produção, cozinheiro geral, motorista de caminhão, operador de caixa, padeiro, pedreiro, repositor de mercadorias, vendedor interno, entre outras chances. 132. Há oportunidades para atendente balconista, auxiliar de produção, cozinheiro geral, motorista de caminhão, operador de caixa, padeiro, pedreiro, repositor de mercadorias, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 347. Há oportunidades para ajudante florestal, atendente de padaria, carpinteiro, instalador trainee, mecânico de manutenção de carretas tritrem, motorista de caçamba, operador de vendas, servente de obras, soldador, entre outras chances. 347. Há oportunidades para ajudante florestal, atendente de padaria, carpinteiro, instalador trainee, mecânico de manutenção de carretas tritrem, motorista de caçamba, operador de vendas, servente de obras, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 131. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de operação logística, caixa, caldeireiro, oficial pleno, operador de caixa, técnico em manutenção elétrica, tratorista agrícola, vendedor pracista, entre outras chances. 131. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de operação logística, caixa, caldeireiro, oficial pleno, operador de caixa, técnico em manutenção elétrica, tratorista agrícola, vendedor pracista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 137. Há oportunidades para atendente, bombeiro hidráulico, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, motorista de ônibus, mecânico de moto, operador de roçadeira, trabalhador rural, tratorista, entre outras chances. 137. Há oportunidades para atendente, bombeiro hidráulico, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, motorista de ônibus, mecânico de moto, operador de roçadeira, trabalhador rural, tratorista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 48 Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de produção, embalador, motorista entregador, estoquista, operador de caixa, auxiliar de expedição, entre outras chances. 48 Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de produção, embalador, motorista entregador, estoquista, operador de caixa, auxiliar de expedição, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 157 Há oportunidades para atendente, ajudante geral, assistente terapêutico, balconista de medicamentos, costureira, garçom, operador de caixa, recepcionista, mecânico de equipamentos móveis, entre outras chances. 157 Há oportunidades para atendente, ajudante geral, assistente terapêutico, balconista de medicamentos, costureira, garçom, operador de caixa, recepcionista, mecânico de equipamentos móveis, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 65 Há oportunidades para almoxarife, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, empregada doméstica, encarregado florestal, instalador de serviços de telecomunicações, motorista de caminhão, pedreiro, entre outras chances. 65 Há oportunidades para almoxarife, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, empregada doméstica, encarregado florestal, instalador de serviços de telecomunicações, motorista de caminhão, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.