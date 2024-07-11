Vale, Simec, Fibrasa e Cedisa anunciam novas vagas de emprego no ES

Quatro empresas do Espírito Santo estão com novas oportunidades de emprego e estágio abertas nesta semana. As chances estão disponíveis na Vale, Simec, Fibrasa e Cedisa para profissionais de vários níveis de escolaridade. Ao todo, são mais de 50 chances, dos quais alguns postos são afirmativos para mulheres.
Confira as vagas
VALE
- Vagas: 17
- Analista de controles integrados – pelotização – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
- Supervisora (o) manutenção preventiva - vulcanização porto tubarão - preferencial para mulheres (Vitória)
- Engenheira (o) master – pelotização – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
- Técnica de planejamento e programação de manutenção – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
- Supervisora(or) de manutenção preventiva – correias transportadoras – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
- Técnica(o) de planejamento e programação de manutenção – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
- Coordenadora (o) de engenharia de manutenção portuária – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
- Oficial via permanente - vaga preferencial para mulheres (Vitória)
- Analista operacional senior – pelotização – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
- Mecânica – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
- Engenheira sênior – confiabilidade – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
- Analista operacional senior – pelotização – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
- Eletromecânica (o) – vaga preferencial para mulheres (Cariacica)
- Engenheira – projetos de infraestrutura – vaga afirmativa para mulheres (Colatina)
- Oficial de via permanente- vaga preferencial para mulheres (Colatina)
SIMEC
- Vagas: 20, todas para Cariacica
- Eletricista de manutenção
- Eletricista/mecânico de manutenção de motores elétricos
- Estágio nível superior em comunicação
- Estágio nível superior engenharia mecânica/produção
- Estágio nível superior-meio ambiente
- Estágio nível superior recursos humanos- relações trabalhistas
- Estágio nível superior sistema de informação
- Estágio nível técnico edificações
- Estágio técnico em mecânica
- Estágio técnico em metalurgia
- Maçariqueiro
- Mecânico de manutenção
- Operador de lingotamento
- Operador forno elétrico
- Operador forno panela
- Operador retro escavadeira
- Supervisor forno elétrico
- Supervisor forno panela/ desgaseificador a vácuo
- Supervisor lingotamento
- Técnico refino secundário (forno panela e desgaseificador a vácuo)
CEDISA
- Vagas: 6, todas para Serra
- Auxiliar administrativo de logística - Rotas
- Auxiliar de armazenista - setor tubos
- Auxiliar de armazenista - setor vergalhões
- Consultor de vendas interno - negócios
- Vendedor externo - negócios
FIBRASA
- Vagas: 9, todas para Serra
- Estágio
- Inspetor de qualidade
- Jovem aprendiz
- Operador de produção - impressão
- Operador de produção
- Operador de produção júnior - interna
- Técnico de ferramentaria
- Técnico eletroeletrônico
- Técnico mecânico