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Grande Vitória e interior

Vale, Simec, Fibrasa e Cedisa anunciam novas vagas de emprego no ES

Há postos de operador de produção, técnico mecânico, auxiliar de armazenista, maçariqueiro, eletricista de manutenção, engenheira, entre outras chances
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jul 2024 às 11:35

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 11:35

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira
Quatro empresas do Espírito Santo estão com novas oportunidades de emprego e estágio abertas nesta semana. As chances estão disponíveis na Vale, Simec, Fibrasa e Cedisa para profissionais de vários níveis de escolaridade. Ao todo, são mais de 50 chances, dos quais alguns postos são afirmativos para mulheres.

Confira as vagas

VALE
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: 17
  • Analista de controles integrados – pelotização – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
  • Supervisora (o) manutenção preventiva - vulcanização porto tubarão - preferencial para mulheres (Vitória)
  • Engenheira (o) master – pelotização – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
  • Técnica de planejamento e programação de manutenção – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
  • Supervisora(or) de manutenção preventiva – correias transportadoras – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
  • Técnica(o) de planejamento e programação de manutenção – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
  • Coordenadora (o) de engenharia de manutenção portuária – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
  • Oficial via permanente - vaga preferencial para mulheres (Vitória)
  • Analista operacional senior – pelotização – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
  • Mecânica – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
  • Engenheira sênior – confiabilidade – vaga afirmativa para mulheres (Vitória)
  • Analista operacional senior – pelotização – vaga preferencial para mulheres (Vitória)
  • Eletromecânica (o) – vaga preferencial para mulheres (Cariacica)
  • Engenheira – projetos de infraestrutura – vaga afirmativa para mulheres (Colatina)
  • Oficial de via permanente- vaga preferencial para mulheres (Colatina)
SIMEC
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 20, todas para Cariacica
  • Eletricista de manutenção
  • Eletricista/mecânico de manutenção de motores elétricos
  • Estágio nível superior em comunicação
  • Estágio nível superior engenharia mecânica/produção
  • Estágio nível superior-meio ambiente
  • Estágio nível superior recursos humanos- relações trabalhistas
  • Estágio nível superior sistema de informação
  • Estágio nível técnico edificações
  • Estágio técnico em mecânica
  • Estágio técnico em metalurgia
  • Maçariqueiro
  • Mecânico de manutenção
  • Operador de lingotamento
  • Operador forno elétrico
  • Operador forno panela
  • Operador retro escavadeira
  • Supervisor forno elétrico
  • Supervisor forno panela/ desgaseificador a vácuo
  • Supervisor lingotamento
  • Técnico refino secundário (forno panela e desgaseificador a vácuo)
CEDISA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 6, todas para Serra
  • Auxiliar administrativo de logística - Rotas
  • Auxiliar de armazenista - setor tubos
  • Auxiliar de armazenista - setor vergalhões
  • Consultor de vendas interno - negócios
  • Vendedor externo - negócios
FIBRASA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 9, todas para Serra
  • Estágio
  • Inspetor de qualidade
  • Jovem aprendiz
  • Operador de produção - impressão
  • Operador de produção
  • Operador de produção júnior - interna
  • Técnico de ferramentaria
  • Técnico eletroeletrônico
  • Técnico mecânico

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