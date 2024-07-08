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Oportunidades

ES tem mais de 4,7 mil vagas de emprego nesta segunda-feira

Há postos de trabalho para auxiliar de expedição, porteiro, movimentador de mercadorias, motorista de entrega, jardineiro,  frentista, auxiliar de produção, eletricista pleno, entre outras chances
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jul 2024 às 10:03

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 10:03

Carteira de trabalho digital
Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.704 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (8). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 283. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, atendente de loja, atendente do setor de frios e laticínios, bombeiro hidráulico, frentista, instalador reparador de central, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 914, das quais 122 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de expedição, porteiro, movimentador de mercadorias, motorista de entrega, ajudante de carga e descarga, jardineiro, auxiliar de produção, eletricista pleno, lanterneiro, soldador, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.790. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, confeiteiro, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 279. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente comercial, auxiliar de crédito, emendador de cabos elétricos e telefônicos, motorista de ônibus rodoviário, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 360. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de ferragens, atendente de lojas e mercados, auxiliar de produção, auxiliar de logística, carregador, lanterneiro, motorista carreteiro, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 105. Há oportunidades para auxiliar técnico eletrônico, operador de máquina, embalador, soldador, montador de estruturas metálicas, ajudante de montagem, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 206 Há oportunidades para agente de pátio,ajudante de açougueiro, resinador, aplicador de resinas, armador de estrutura de concreto, carpinteiro, coletor de materiais recicláveis, cortador de mármore, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 125. Há oportunidades para ajudante de cozinha, analista de RH, analista de controle de qualidade, auxiliar de almoxarifado, operador de tratamento de água, orientador profissional, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de custos e finanças, assistente técnico, atendente de padaria, auxiliar de serviços gerais, instalador e reparador de internet, mecânico de automóveis, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 131. Há oportunidades para apontador de campo, auxiliar administrativo, auxiliar de operações logísticas, caixa, oficial pleno, técnico em manutenção elétrica, pintor alpinista, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 121. Há oportunidades para auxiliar de mecânico de ar condicionado, auxiliar , entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 164. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, auxiliar de confecção, costureira, manicure, movimentador de mercadoria, soldador, técnico em construção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

Arquivos & Anexos

Empregos no Sine de Colatina

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SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 30. Há oportunidades para balconista, operador de caixa, vendedor, repositor, costureira, balconista, entre outras chances. Veja as vagas. 

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